經濟
新經濟新天地

聚合支付平台助小微企吸生意

【明報專訊】近幾年，一些嶄新的電子支付工具冒起，但傳統的電子支付工具仍然是主流，有公司就看準市場需求，提供一站式的「聚合支付」服務，讓商戶毋須因為接受多個電子支付系統，增加各種成本和工作量，幾年間吸引了約1.5萬個商戶採用其服務。

明報記者 薛偉傑

Yedpay企業拓展高級經理陳智強表示，公司成立於2014年12月，2017年開始推出電子支付服務Yedpay，同時支援支付寶（香港及中國內地）、微信支付（香港及中國內地）。同年，Yedpay獲得秀茂坪寶達街市的商戶及2000部的士採用。其後，公司再用近兩年時間來研發及取得安全認證。2019年，Yedpay開始支援VISA、Mastercard及銀聯三大信用卡系統，亦成為香港首家「非銀行信用卡收單機構」。

線下交易支援12電子支付系統

這時開始，採用Yedpay服務的商戶增長得比以往快，該公司定位是要為大中小微企提供一站式的聚合支付服務，支援市面上五花八門的電子支付系統，減輕商戶的成本和工作量。在線下交易方面，Yedpay支援12個電子支付系統，包括VISA、Mastercard、銀聯、八達通、支付寶、微信支付、雲閃付、Apple Pay、Google Pay、Samsung Pay等，全部都可以透過一部無線上網的智能POS卡機來收款。線上交易方面，Yedpay支援支付寶、微信支付、銀聯、VISA、Mastercard等5個電子支付系統。

需1800元購智能POS卡機

該公司在每宗線下交易中收取的手續費為1%至1.9%，視乎交易使用的支付系統。在開始時，商戶需要付1800元購買一部智能POS卡機；但若在兩年內累積交易額達到29萬元，那1800元可獲全數回贈，並沒有月費、年費、開戶費、按金等其他收費。至於線上交易，每宗交易中收取手續費約1.9%至2.9%，視乎支付系統而定。

數期方面，不論使用哪個支付系統，以及線上、線下，全部為T+2，即商戶在兩個工作日後可以收到款項。陳智強指出，收費較銀行低，是因為銀行除支付服務之外，還有很多不同的業務，必須有一定的分行網絡，「皮費」相對較重；該公司只從事支付服務，成本較易控制。

由於港府在今年8月1日開始發放電子消費券，今年7月採用Yedpay的新增商戶，是去年同期逾4倍。為了協助旺角花園街的排檔商戶捕捉電子消費券的商機，該公司特別派人到場教授如何使用Yedpay，還向每個合作商戶贈送一把大型太陽傘。

Yedpay企業拓展經理劉兆煊透露，合作的排檔商戶約一半使用POS卡機，以接受較多電子支付系統，包括八達通卡或信用卡。另外一半只使用QR Code收款，能夠接受支付寶、微信支付及雲閃付等。

約1.5萬商戶使用 包括排檔街市

現時長期採用Yedpay服務的大約1.5萬個商戶，除了一般的實體店和網店，包括速遞公司、報攤、的士、街市商戶、花園街排檔、持牌小販等。此外，有商戶會短暫使用Yedpay，例如短租店、年銷攤位、展銷會參展商、市集商戶等。該公司未來有幾個計劃，第一，是推出一種新的Yedpay使用方式，稱為Pay By Link，微企或個體商戶毋須網站或卡機，只需將一條超連結傳送給其顧客，就可以接受後者以信用卡、支付寶、微信支付、雲閃付等多個支付系統付款；預料可在12月推出。第二，是研究將Yedpay應用到自動販賣機、無人商店，或比現時更細的讀卡裝置上。第三，則是開拓東南亞市場。

該公司現時在香港約有50名員工；在越南有5至6名員工。不過，暫時仍未確定，當Yedpay在東南亞推出時，將會加入該地區哪些支付系統的支援。

[新經濟新天地]

上 / 下一篇新聞

眾安匯立申財管牌 冀攻理財通 分析：難即時受惠 暫仍屬傳統銀行天下
眾安匯立申財管牌 冀攻理財通 分析：難即時受惠 暫仍屬傳統銀行天下
虛銀增資搶市佔 轉以服務產品吸客
虛銀增資搶市佔 轉以服務產品吸客
陳茂波：理財通加快人幣國際化
陳茂波：理財通加快人幣國際化
順豐王衛閃辭大灣區航空董事
順豐王衛閃辭大灣區航空董事
遼寧方大集團入主海航航空業務
遼寧方大集團入主海航航空業務
艾美疫苗上半年盈轉虧 再申港上市
艾美疫苗上半年盈轉虧 再申港上市
微創醫療1.1億人幣購福建科瑞藥業
微創醫療1.1億人幣購福建科瑞藥業
東方匯理財管Davis Hall：通脹高企須退市 美股債將趨波動
東方匯理財管Davis Hall：通脹高企須退市 美股債將趨波動
美若退市金價勢受壓 宜守1675美元
美若退市金價勢受壓 宜守1675美元
瑞銀彭燕燕：看好內地體育服裝股
瑞銀彭燕燕：看好內地體育服裝股
千禧新世代女性 成內地消費亮點
千禧新世代女性 成內地消費亮點
東莞農商招股突圍不易
東莞農商招股突圍不易
農商行交投靜 留意流動性風險
農商行交投靜 留意流動性風險
恒香相隔半世紀再戰飲食業 10月港島首開冰室 主打新鮮酥餅本土食品
恒香相隔半世紀再戰飲食業 10月港島首開冰室 主打新鮮酥餅本土食品
食肆開業逆市飈升 6至8月增近1600間
食肆開業逆市飈升 6至8月增近1600間
貿易通料GETS下半年升幅放緩
貿易通料GETS下半年升幅放緩
培力農本方創辦人：冀拓大灣區東南亞
培力農本方創辦人：冀拓大灣區東南亞
友和Yoho：聚合支付省行政成本
友和Yoho：聚合支付省行政成本
張兆聰：沽出車股 換馬太航招行
張兆聰：沽出車股 換馬太航招行
李澄幸：藉房託投資物業 免除放租煩惱
李澄幸：藉房託投資物業 免除放租煩惱
環球經濟數據
環球經濟數據
金子：大行籲買入 港交牛證吼59747
金子：大行籲買入 港交牛證吼59747
張兆聰：消費股追落後 特步候低買
張兆聰：消費股追落後 特步候低買
洪龍荃、蔡銳：「先買後付」興起 相關股獲追捧
洪龍荃、蔡銳：「先買後付」興起 相關股獲追捧
《幫你格價》：信用卡吸客 禮品價值高達2000元
《幫你格價》：信用卡吸客 禮品價值高達2000元
沈永年：港人駕照內地換證「一條龍」
沈永年：港人駕照內地換證「一條龍」
陸振輝：幸福是清淡 痛苦是笑談
陸振輝：幸福是清淡 痛苦是笑談
趙海珠：德大選添變數 歐元料向上
趙海珠：德大選添變數 歐元料向上
陳大為：4個值得注意的現象
陳大為：4個值得注意的現象
陸振球：日相棄連任 或吸日股良機
陸振球：日相棄連任 或吸日股良機
陸振球：柳暗花明又一村
陸振球：柳暗花明又一村
林少陽：留意乾散貨航運商追落後機會
林少陽：留意乾散貨航運商追落後機會
技術取勝：蒙牛處上升通道
技術取勝：蒙牛處上升通道
謝偉銓：珍惜投入大灣區發展機遇
謝偉銓：珍惜投入大灣區發展機遇
李聲揚：分散投資的三個層面
李聲揚：分散投資的三個層面
蔡金強：疫情最大受益者：海運業
蔡金強：疫情最大受益者：海運業
徐家健：陳肇始帶頭違反世衛建議
徐家健：陳肇始帶頭違反世衛建議
艾雲豪：足球電視劇背後的英美文化衝突
艾雲豪：足球電視劇背後的英美文化衝突
蘇沛豐：割價戰或結束 中通快遞受惠
蘇沛豐：割價戰或結束 中通快遞受惠
李順威：對冲基金續減持美上巿中概股
李順威：對冲基金續減持美上巿中概股
劉思明：博彩消閒板塊向好 留意金界
劉思明：博彩消閒板塊向好 留意金界
何啟聰：比亞迪逆市下跌 看淡留意熊證51712
何啟聰：比亞迪逆市下跌 看淡留意熊證51712
瑞銀亞洲：確認慢審批新遊戲 留意騰訊購18152
瑞銀亞洲：確認慢審批新遊戲 留意騰訊購18152
摩根大通亞洲：上證創6年新高 A股ETF購17189
摩根大通亞洲：上證創6年新高 A股ETF購17189
周顯：港府處理創業板如「獸父殺子」
周顯：港府處理創業板如「獸父殺子」
王弼：共同富裕 國企值博勝民企
王弼：共同富裕 國企值博勝民企
曾淵滄：恒大非資不抵債或可一「賭」
曾淵滄：恒大非資不抵債或可一「賭」
湯文亮：習拜通電 相見爭如不見
湯文亮：習拜通電 相見爭如不見
陳永傑：買樓勝買金
陳永傑：買樓勝買金
廖偉強：風水意見易令交易告吹
廖偉強：風水意見易令交易告吹
布少明：「半通關」勢激發購買力
布少明：「半通關」勢激發購買力
馬泰陽：樓市起動 公屋亦受捧
馬泰陽：樓市起動 公屋亦受捧
華懋擬將部分酒店房改共居空間 疫情下拓新財源 特色餐飲引進中環街市
華懋擬將部分酒店房改共居空間 疫情下拓新財源 特色餐飲引進中環街市
安峯引入「老友記」友善設施
安峯引入「老友記」友善設施
新地擬下月推新界西北兩盤涉1418伙
新地擬下月推新界西北兩盤涉1418伙
十大屋苑周末10宗成交 半數「捧蛋」
十大屋苑周末10宗成交 半數「捧蛋」
本季整體物業註冊料涉2365億 按季挫一成
本季整體物業註冊料涉2365億 按季挫一成
盛滙元朗舖叫價2800萬 較購入價高六成
盛滙元朗舖叫價2800萬 較購入價高六成
Wetland Seasons Bay 天水圍大盤 毗鄰濕地
Wetland Seasons Bay 天水圍大盤 毗鄰濕地
藍灣半島交投減 呎價守1.9萬
藍灣半島交投減 呎價守1.9萬
女士多保守 MPF易跑輸
女士多保守 MPF易跑輸