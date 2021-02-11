貿易通料GETS下半年升幅放緩

獲來自積金易平台訂單

身份管理業務方面，謝錦強稱手頭上有不少已於下半年初確認的新訂單，且開發工作即將展開，當中包括為由具有內地背景的本地銀行所訂購的電子化認識你的客戶（eKYC）解決方案，以及為積金局的積金易平台用戶作電子開戶之用，故對業務前景持樂觀態度。

至於未來發展，集團科技總監鄭俊聰稱不排除以收購、合作或自研的方式，優化改革業務，強調持開放態度。

貿易通向來屬「穩定高息股」，吸引取向較保守的投資者。集團早前公布派中期息2.8港仙，派息率逾七成。謝錦強直言無意改變派息策略，貿易通有穩健現金流，強調資金充裕。

截至今年6月底止，貿易通持有銀行存款、現金及現金等值1.71億元，按年持平。集團上市至今股價走勢平穩，謝錦強坦言表現於資本市場上或欠缺驚喜，但暫無意透過回購等手段推高股價。