恒香相隔半世紀再戰飲食業 10月港島首開冰室 主打新鮮酥餅本土食品

明報記者 周綺琪

恒香早於1920年由蔡火財和鄭煜文創辦，以傳統茶樓「恒香棧」起家，及後在40年代易名「恒香酒家」。直至70年代則全面轉型成現時「恒香」中式唐餅品牌，在元朗自設廠房製餅，以老婆餅、皮蛋酥等唐餅「發圍」；惟其後大股東鄭氏後人已將大部分股權轉讓他人，由鄭、蔡兩家創辦人掌政的年代亦告一段落。

疫市連開多店 全港已擁11分店

曾任會計師的王偉樑於2017年入股恒香，並「空降」成集團行政總裁，短短4年時間已為這間迄立香港逾一世紀的老店，注入多番新景象。其中集團相隔51年、即逾半世紀再戰飲食業，落實開設「恒香冰室」，並以中上環區作首個試點；店舖目前已屆後期裝修階段，最快於今年10月中開幕，店內將提供新鮮烘焙及紅豆冰等港式特色食品。

恒香去年疫情下逆市擴張，連開多間分店，現時集團全港已設有11間分店，包括最新開業的青衣城、沙田等店。王偉樑表示，集團並非以其他同業設有數十間分店為目標，但期望「每區均有一個據點」，今年底前冀多開2至3間分店。他續稱，集團承租能力不高，以往較難在核心區「落腳」，惟在疫情洗禮下，不少過往霸佔核心區的商戶不再「搶租」，帶動租金回落，集團未來目標亦放眼於灣仔、北角等具民生消費力的港島地區開設分店。

中秋節將至，王偉樑稱由於各地尚未通關，消費力仍然鎖定在本地，加上政府發放消費券，刺激市民消費意欲，相信中秋節生意額將可以錄三成升幅。他又指，集團於去年重整網店，帶動去年疫下收入仍錄得升幅；本年迄今網店銷售額已較去年同期增長5倍，而實體零售店舖則回升約五成，預計今年全年整體增幅可達兩成。

「有華人嘅地方 就係恒香落腳嘅地方」

對於未來發展計劃，王偉樑表示，發展網店及開設冰室已達成其於集團的兩大「里程碑」，未來冀加大力度增加海外市場分店，包括新加坡、台灣及內地等，「有華人嘅地方，就係恒香落腳嘅地方」；此外，集團亦有意引進台灣傳統特色食品。