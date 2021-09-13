經濟

恒香相隔半世紀再戰飲食業 10月港島首開冰室 主打新鮮酥餅本土食品

【明報專訊】新冠肺炎疫情重挫各行各業，連帶不少百年老店亦抵不過寒冬而結業。不過，有集團趁機「重操故業」，其中百年老店恒香老餅家過去一年疫市密密「插旗」，目前門市數目已增至11間。恒香行政總裁王偉樑透露，集團相隔逾半世紀後再戰飲食界，並將於10月在中上環區開設「恒香冰室」，主打新鮮酥餅及本土特色食品。

明報記者 周綺琪

恒香早於1920年由蔡火財和鄭煜文創辦，以傳統茶樓「恒香棧」起家，及後在40年代易名「恒香酒家」。直至70年代則全面轉型成現時「恒香」中式唐餅品牌，在元朗自設廠房製餅，以老婆餅、皮蛋酥等唐餅「發圍」；惟其後大股東鄭氏後人已將大部分股權轉讓他人，由鄭、蔡兩家創辦人掌政的年代亦告一段落。

疫市連開多店 全港已擁11分店

曾任會計師的王偉樑於2017年入股恒香，並「空降」成集團行政總裁，短短4年時間已為這間迄立香港逾一世紀的老店，注入多番新景象。其中集團相隔51年、即逾半世紀再戰飲食業，落實開設「恒香冰室」，並以中上環區作首個試點；店舖目前已屆後期裝修階段，最快於今年10月中開幕，店內將提供新鮮烘焙及紅豆冰等港式特色食品。

恒香去年疫情下逆市擴張，連開多間分店，現時集團全港已設有11間分店，包括最新開業的青衣城、沙田等店。王偉樑表示，集團並非以其他同業設有數十間分店為目標，但期望「每區均有一個據點」，今年底前冀多開2至3間分店。他續稱，集團承租能力不高，以往較難在核心區「落腳」，惟在疫情洗禮下，不少過往霸佔核心區的商戶不再「搶租」，帶動租金回落，集團未來目標亦放眼於灣仔、北角等具民生消費力的港島地區開設分店。

中秋節將至，王偉樑稱由於各地尚未通關，消費力仍然鎖定在本地，加上政府發放消費券，刺激市民消費意欲，相信中秋節生意額將可以錄三成升幅。他又指，集團於去年重整網店，帶動去年疫下收入仍錄得升幅；本年迄今網店銷售額已較去年同期增長5倍，而實體零售店舖則回升約五成，預計今年全年整體增幅可達兩成。

「有華人嘅地方 就係恒香落腳嘅地方」

對於未來發展計劃，王偉樑表示，發展網店及開設冰室已達成其於集團的兩大「里程碑」，未來冀加大力度增加海外市場分店，包括新加坡、台灣及內地等，「有華人嘅地方，就係恒香落腳嘅地方」；此外，集團亦有意引進台灣傳統特色食品。

上 / 下一篇新聞

眾安匯立申財管牌 冀攻理財通 分析：難即時受惠 暫仍屬傳統銀行天下
眾安匯立申財管牌 冀攻理財通 分析：難即時受惠 暫仍屬傳統銀行天下
虛銀增資搶市佔 轉以服務產品吸客
虛銀增資搶市佔 轉以服務產品吸客
陳茂波：理財通加快人幣國際化
陳茂波：理財通加快人幣國際化
順豐王衛閃辭大灣區航空董事
順豐王衛閃辭大灣區航空董事
遼寧方大集團入主海航航空業務
遼寧方大集團入主海航航空業務
艾美疫苗上半年盈轉虧 再申港上市
艾美疫苗上半年盈轉虧 再申港上市
微創醫療1.1億人幣購福建科瑞藥業
微創醫療1.1億人幣購福建科瑞藥業
東方匯理財管Davis Hall：通脹高企須退市 美股債將趨波動
東方匯理財管Davis Hall：通脹高企須退市 美股債將趨波動
美若退市金價勢受壓 宜守1675美元
美若退市金價勢受壓 宜守1675美元
瑞銀彭燕燕：看好內地體育服裝股
瑞銀彭燕燕：看好內地體育服裝股
千禧新世代女性 成內地消費亮點
千禧新世代女性 成內地消費亮點
東莞農商招股突圍不易
東莞農商招股突圍不易
農商行交投靜 留意流動性風險
農商行交投靜 留意流動性風險
食肆開業逆市飈升 6至8月增近1600間
食肆開業逆市飈升 6至8月增近1600間
貿易通料GETS下半年升幅放緩
貿易通料GETS下半年升幅放緩
培力農本方創辦人：冀拓大灣區東南亞
培力農本方創辦人：冀拓大灣區東南亞
聚合支付平台助小微企吸生意
聚合支付平台助小微企吸生意
友和Yoho：聚合支付省行政成本
友和Yoho：聚合支付省行政成本
張兆聰：沽出車股 換馬太航招行
張兆聰：沽出車股 換馬太航招行
李澄幸：藉房託投資物業 免除放租煩惱
李澄幸：藉房託投資物業 免除放租煩惱
環球經濟數據
環球經濟數據
金子：大行籲買入 港交牛證吼59747
金子：大行籲買入 港交牛證吼59747
張兆聰：消費股追落後 特步候低買
張兆聰：消費股追落後 特步候低買
洪龍荃、蔡銳：「先買後付」興起 相關股獲追捧
洪龍荃、蔡銳：「先買後付」興起 相關股獲追捧
《幫你格價》：信用卡吸客 禮品價值高達2000元
《幫你格價》：信用卡吸客 禮品價值高達2000元
沈永年：港人駕照內地換證「一條龍」
沈永年：港人駕照內地換證「一條龍」
陸振輝：幸福是清淡 痛苦是笑談
陸振輝：幸福是清淡 痛苦是笑談
趙海珠：德大選添變數 歐元料向上
趙海珠：德大選添變數 歐元料向上
陳大為：4個值得注意的現象
陳大為：4個值得注意的現象
陸振球：日相棄連任 或吸日股良機
陸振球：日相棄連任 或吸日股良機
陸振球：柳暗花明又一村
陸振球：柳暗花明又一村
林少陽：留意乾散貨航運商追落後機會
林少陽：留意乾散貨航運商追落後機會
技術取勝：蒙牛處上升通道
技術取勝：蒙牛處上升通道
謝偉銓：珍惜投入大灣區發展機遇
謝偉銓：珍惜投入大灣區發展機遇
李聲揚：分散投資的三個層面
李聲揚：分散投資的三個層面
蔡金強：疫情最大受益者：海運業
蔡金強：疫情最大受益者：海運業
徐家健：陳肇始帶頭違反世衛建議
徐家健：陳肇始帶頭違反世衛建議
艾雲豪：足球電視劇背後的英美文化衝突
艾雲豪：足球電視劇背後的英美文化衝突
蘇沛豐：割價戰或結束 中通快遞受惠
蘇沛豐：割價戰或結束 中通快遞受惠
李順威：對冲基金續減持美上巿中概股
李順威：對冲基金續減持美上巿中概股
劉思明：博彩消閒板塊向好 留意金界
劉思明：博彩消閒板塊向好 留意金界
何啟聰：比亞迪逆市下跌 看淡留意熊證51712
何啟聰：比亞迪逆市下跌 看淡留意熊證51712
瑞銀亞洲：確認慢審批新遊戲 留意騰訊購18152
瑞銀亞洲：確認慢審批新遊戲 留意騰訊購18152
摩根大通亞洲：上證創6年新高 A股ETF購17189
摩根大通亞洲：上證創6年新高 A股ETF購17189
周顯：港府處理創業板如「獸父殺子」
周顯：港府處理創業板如「獸父殺子」
王弼：共同富裕 國企值博勝民企
王弼：共同富裕 國企值博勝民企
曾淵滄：恒大非資不抵債或可一「賭」
曾淵滄：恒大非資不抵債或可一「賭」
湯文亮：習拜通電 相見爭如不見
湯文亮：習拜通電 相見爭如不見
陳永傑：買樓勝買金
陳永傑：買樓勝買金
廖偉強：風水意見易令交易告吹
廖偉強：風水意見易令交易告吹
布少明：「半通關」勢激發購買力
布少明：「半通關」勢激發購買力
馬泰陽：樓市起動 公屋亦受捧
馬泰陽：樓市起動 公屋亦受捧
華懋擬將部分酒店房改共居空間 疫情下拓新財源 特色餐飲引進中環街市
華懋擬將部分酒店房改共居空間 疫情下拓新財源 特色餐飲引進中環街市
安峯引入「老友記」友善設施
安峯引入「老友記」友善設施
新地擬下月推新界西北兩盤涉1418伙
新地擬下月推新界西北兩盤涉1418伙
十大屋苑周末10宗成交 半數「捧蛋」
十大屋苑周末10宗成交 半數「捧蛋」
本季整體物業註冊料涉2365億 按季挫一成
本季整體物業註冊料涉2365億 按季挫一成
盛滙元朗舖叫價2800萬 較購入價高六成
盛滙元朗舖叫價2800萬 較購入價高六成
Wetland Seasons Bay 天水圍大盤 毗鄰濕地
Wetland Seasons Bay 天水圍大盤 毗鄰濕地
藍灣半島交投減 呎價守1.9萬
藍灣半島交投減 呎價守1.9萬
女士多保守 MPF易跑輸
女士多保守 MPF易跑輸