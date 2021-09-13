經濟
新股巡禮

東莞農商招股突圍不易

【明報專訊】內銀股可能早非香港股民焦點，尤其於新股市場更愈來愈罕見。惟東莞農村商業銀行無畏無懼，選擇此時此刻來港招股。市場消息指出，這家全國排名第六大農村商業銀行計劃來港集資近78億，或最快於本周開始公開招股。但目前在港掛牌的內銀股普遍市帳率低於1倍，東莞農商要獲得股民的青睞，恐非易事。

撰文 旻晞

本港新股市場近來已少見內銀股蹤影，皆因目前在港掛牌的內銀股已多達29家，幾乎「能來的都已來了」、餘下的便主要是各地方省市級銀行。其次更為關鍵是定價困難。因按內地監管部門規定，金融機構不得低於1倍市帳率發售股份，而目前於本港掛牌的內銀股，市帳率普遍低於一倍，即使是四大國有商業銀行市帳率亦只介乎0.3至0.4倍多。既然市場有更「便宜」、更大型的內銀股，股民自然懂得選擇。故對上一家來港招股的內銀股，已是去年7月掛牌的渤海銀行（9668）。

港上市內銀估值廉選擇多

但俗語有云：「不是猛龍不過江」，東莞農商當然有其賣點。首先集團規模擴展可觀。按總資產規模看，由2018年底的4079億元（人民幣，下同），增至去年底的5484億元，年均複合增長率達16%。客戶貸款及墊款總額亦由1644億，增至去年底的2615億元，年均復合增長率達26%。營業收入方面，同期年均複合增長率達11%。

另外，是資產質素相對穩健，去年底集團不良貸款比率為0.82%、並進一步降至今年三月底的0.79%，相較同期本港上市的區域銀行平均約1.9%為低。今年首季，集團於減值撥備損失大減，亦成為推升盈利較快增長的主因。

房地產佔總貸款額8.8%

收入結構方面，逾八成收入仍來自淨利息收入，非利息收入仍有待發展，情况與一般農村商業銀行相若。截至今年3月底貸款數額，公司貸款及個人貸款分別佔總貨款額的42.5%及38.1%（餘下部分為票據貼現）。公司貸款當中，以行業劃分，主要集中於製造業、租賃及商業服務業、批發及零售、以及建築業。近來市場相當關注的房地產業，佔集團公司貸款總額8.8%。

若以客戶公司規模劃分，小微型企業為集團最大客戶群，佔貸款額的62%，中大型企業僅佔37%。在個人貸款方面，今年首季近38%來自住房按揭業務，比率已較2018年的47.6%大幅降低。

只能寄望新業務發展

收入偏重淨利息業務，解釋了集團今年首季營業收入倒退0.5%至3156億元。今年以來，內地銀行業淨利息收益率普遍下跌。東莞農商於去年淨利息收益率達2.16厘，但至今年首季便降1.91厘水平，與行業發展趨勢相符。但由於集團淨利息收入比重相對全國商業銀行為高，影響尤其顯著。

集團於初步招股文件便解釋，今年首季營業收入錄得倒退，主要是由於中國利率市場化持續、中期借貸便利增加，以及中國銀行業的價格競爭加劇，導致利息開支增加22.1%，即使部分減幅被生息資產增加導致利息收入增加11.5%所抵消。

內銀股盈利前景始終於中國經濟增長看齊，目前市場對中國下半年經濟增長放緩已幾乎達成共識。各銀行莫不積極發展非利息收入業務，以彌補淨息差趨向收窄的影響，東莞農商要吸引股民注意，看來必須在開拓新業務上加多一把勁。

[新股巡禮]

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