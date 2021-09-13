瑞銀彭燕燕：看好內地體育服裝股

瑞銀彭燕燕近日在投資研討會上表示，內地居民收入及就業還沒有回到疫情前的增長軌道，消費者仍然比較審慎，預防儲蓄率非常高，令內地上半年消費對比2019年上半年僅增長9%，尚未回到疫情之前增長10%的速度，而且7月及8月內地爆發新一輪疫情及出現河南水災，期內消費增長亦不理想，向前望的話，便是傳統上「金九銀十」的消費旺季，未來三星期將迎來中秋節及十一國慶長假期，她期望在內地疫情受控的情况下，消費可望回復較快增長。

國產品牌影響力增 年輕人消費屬亮點

彭燕燕表示，根據十四五規劃，內地消費在未來5年仍然是經濟增長的主要驅動力，而該行預測內地消費規模將由2019年的8萬億美元增加至2025年的12萬億美元（見圖1），當中，城鎮化是帶動消費的一項重要推手：「內地積極進行城市圈的建設，城市不是獨立來發展，而是像大灣區般發展城市群，這樣可以帶動城市與城市之間的產業鏈互補，也可以帶動在大城市以外的三四線城市，令這些城市群就業或經濟增長均有較好的發展，因此我覺得儘管今年上半年有很多負面影響，但是從長期來看，對內地消費還是保持樂觀。」

在內地消費眾多子行業中，體育用品股是去年首季疫情爆發後、過去一年多以來最強勢的板塊，李寧於上周一已加入為恒指成分股，與同屬藍籌的同業安踏(2020)一樣，期內股價升幅達數倍。彭燕燕表示，其實瑞銀近年亦一直看好中資體育服裝股，而她引述瑞銀實證所 (UBS Evidence Lab)調查指出，內地運動健身的消費需求在未來一年預計有21%淨增長，屬所有行業之首，反映疫情令內地消費者增加運動、追求健康的意願快速拉升。

目前中國運動服裝前十大品牌中，國產品牌佔比僅31%，即使加上安踏旗下國際品牌Fila的7%，仍然遠低於美國及德國（見圖2），這反映國產品牌仍然有頗大市場佔有率提升空間。彭燕燕分析，數個月前發生的「新疆棉花事件」，愛國熱情激發國產品牌短期內銷量，明星解約潮使國產品牌擁有更豐富營銷資源，「國產品牌的崛起相當明顯，隨着國產品牌影響力增加，產品價格及利潤率也在迅速上升，今年上半年我們看到90後及00後在這方面的消費成為非常大的亮點」。

明年內地舉辦冬奧亞運 推動全民健身

向前望的話，彭燕燕表示，北京冬季奧運會及杭州亞運會分別將於明年2月及9月舉行，多項國際體育賽事有助營造全民健身氛圍，提升運動服裝消費。

內地運動服裝市場需求旺盛、本土品牌強勢崛起料已成趨勢，供應方面，彭燕燕稱，中資運動服裝股庫存水平現時相對可控，利好行業健康發展。

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