經濟
封面故事

瑞銀彭燕燕：看好內地體育服裝股

【明報專訊】恒指上月20日回升以來，消費股是其中一個跑贏大市板塊，當中，體育服裝股李寧(2331)股價上升近兩成。瑞銀投資銀行全球研究部大中華消費行業主管彭燕燕引述調查表示，內地運動健身的消費需求在未來一年預計有21%淨增長，屬所有行業之冠，加上國產品牌市佔率料趨升，有利中資體育服裝股。

瑞銀彭燕燕近日在投資研討會上表示，內地居民收入及就業還沒有回到疫情前的增長軌道，消費者仍然比較審慎，預防儲蓄率非常高，令內地上半年消費對比2019年上半年僅增長9%，尚未回到疫情之前增長10%的速度，而且7月及8月內地爆發新一輪疫情及出現河南水災，期內消費增長亦不理想，向前望的話，便是傳統上「金九銀十」的消費旺季，未來三星期將迎來中秋節及十一國慶長假期，她期望在內地疫情受控的情况下，消費可望回復較快增長。

國產品牌影響力增 年輕人消費屬亮點

彭燕燕表示，根據十四五規劃，內地消費在未來5年仍然是經濟增長的主要驅動力，而該行預測內地消費規模將由2019年的8萬億美元增加至2025年的12萬億美元（見圖1），當中，城鎮化是帶動消費的一項重要推手：「內地積極進行城市圈的建設，城市不是獨立來發展，而是像大灣區般發展城市群，這樣可以帶動城市與城市之間的產業鏈互補，也可以帶動在大城市以外的三四線城市，令這些城市群就業或經濟增長均有較好的發展，因此我覺得儘管今年上半年有很多負面影響，但是從長期來看，對內地消費還是保持樂觀。」

在內地消費眾多子行業中，體育用品股是去年首季疫情爆發後、過去一年多以來最強勢的板塊，李寧於上周一已加入為恒指成分股，與同屬藍籌的同業安踏(2020)一樣，期內股價升幅達數倍。彭燕燕表示，其實瑞銀近年亦一直看好中資體育服裝股，而她引述瑞銀實證所 (UBS Evidence Lab)調查指出，內地運動健身的消費需求在未來一年預計有21%淨增長，屬所有行業之首，反映疫情令內地消費者增加運動、追求健康的意願快速拉升。

目前中國運動服裝前十大品牌中，國產品牌佔比僅31%，即使加上安踏旗下國際品牌Fila的7%，仍然遠低於美國及德國（見圖2），這反映國產品牌仍然有頗大市場佔有率提升空間。彭燕燕分析，數個月前發生的「新疆棉花事件」，愛國熱情激發國產品牌短期內銷量，明星解約潮使國產品牌擁有更豐富營銷資源，「國產品牌的崛起相當明顯，隨着國產品牌影響力增加，產品價格及利潤率也在迅速上升，今年上半年我們看到90後及00後在這方面的消費成為非常大的亮點」。

明年內地舉辦冬奧亞運 推動全民健身

向前望的話，彭燕燕表示，北京冬季奧運會及杭州亞運會分別將於明年2月及9月舉行，多項國際體育賽事有助營造全民健身氛圍，提升運動服裝消費。

內地運動服裝市場需求旺盛、本土品牌強勢崛起料已成趨勢，供應方面，彭燕燕稱，中資運動服裝股庫存水平現時相對可控，利好行業健康發展。

[封面故事]

相關字詞﹕體育服裝股 瑞銀大中華消費行業主管彭燕燕

上 / 下一篇新聞

眾安匯立申財管牌 冀攻理財通 分析：難即時受惠 暫仍屬傳統銀行天下
眾安匯立申財管牌 冀攻理財通 分析：難即時受惠 暫仍屬傳統銀行天下
虛銀增資搶市佔 轉以服務產品吸客
虛銀增資搶市佔 轉以服務產品吸客
陳茂波：理財通加快人幣國際化
陳茂波：理財通加快人幣國際化
順豐王衛閃辭大灣區航空董事
順豐王衛閃辭大灣區航空董事
遼寧方大集團入主海航航空業務
遼寧方大集團入主海航航空業務
艾美疫苗上半年盈轉虧 再申港上市
艾美疫苗上半年盈轉虧 再申港上市
微創醫療1.1億人幣購福建科瑞藥業
微創醫療1.1億人幣購福建科瑞藥業
東方匯理財管Davis Hall：通脹高企須退市 美股債將趨波動
東方匯理財管Davis Hall：通脹高企須退市 美股債將趨波動
美若退市金價勢受壓 宜守1675美元
美若退市金價勢受壓 宜守1675美元
千禧新世代女性 成內地消費亮點
千禧新世代女性 成內地消費亮點
東莞農商招股突圍不易
東莞農商招股突圍不易
農商行交投靜 留意流動性風險
農商行交投靜 留意流動性風險
恒香相隔半世紀再戰飲食業 10月港島首開冰室 主打新鮮酥餅本土食品
恒香相隔半世紀再戰飲食業 10月港島首開冰室 主打新鮮酥餅本土食品
食肆開業逆市飈升 6至8月增近1600間
食肆開業逆市飈升 6至8月增近1600間
貿易通料GETS下半年升幅放緩
貿易通料GETS下半年升幅放緩
培力農本方創辦人：冀拓大灣區東南亞
培力農本方創辦人：冀拓大灣區東南亞
聚合支付平台助小微企吸生意
聚合支付平台助小微企吸生意
友和Yoho：聚合支付省行政成本
友和Yoho：聚合支付省行政成本
張兆聰：沽出車股 換馬太航招行
張兆聰：沽出車股 換馬太航招行
李澄幸：藉房託投資物業 免除放租煩惱
李澄幸：藉房託投資物業 免除放租煩惱
環球經濟數據
環球經濟數據
金子：大行籲買入 港交牛證吼59747
金子：大行籲買入 港交牛證吼59747
張兆聰：消費股追落後 特步候低買
張兆聰：消費股追落後 特步候低買
洪龍荃、蔡銳：「先買後付」興起 相關股獲追捧
洪龍荃、蔡銳：「先買後付」興起 相關股獲追捧
《幫你格價》：信用卡吸客 禮品價值高達2000元
《幫你格價》：信用卡吸客 禮品價值高達2000元
沈永年：港人駕照內地換證「一條龍」
沈永年：港人駕照內地換證「一條龍」
陸振輝：幸福是清淡 痛苦是笑談
陸振輝：幸福是清淡 痛苦是笑談
趙海珠：德大選添變數 歐元料向上
趙海珠：德大選添變數 歐元料向上
陳大為：4個值得注意的現象
陳大為：4個值得注意的現象
陸振球：日相棄連任 或吸日股良機
陸振球：日相棄連任 或吸日股良機
陸振球：柳暗花明又一村
陸振球：柳暗花明又一村
林少陽：留意乾散貨航運商追落後機會
林少陽：留意乾散貨航運商追落後機會
技術取勝：蒙牛處上升通道
技術取勝：蒙牛處上升通道
謝偉銓：珍惜投入大灣區發展機遇
謝偉銓：珍惜投入大灣區發展機遇
李聲揚：分散投資的三個層面
李聲揚：分散投資的三個層面
蔡金強：疫情最大受益者：海運業
蔡金強：疫情最大受益者：海運業
徐家健：陳肇始帶頭違反世衛建議
徐家健：陳肇始帶頭違反世衛建議
艾雲豪：足球電視劇背後的英美文化衝突
艾雲豪：足球電視劇背後的英美文化衝突
蘇沛豐：割價戰或結束 中通快遞受惠
蘇沛豐：割價戰或結束 中通快遞受惠
李順威：對冲基金續減持美上巿中概股
李順威：對冲基金續減持美上巿中概股
劉思明：博彩消閒板塊向好 留意金界
劉思明：博彩消閒板塊向好 留意金界
何啟聰：比亞迪逆市下跌 看淡留意熊證51712
何啟聰：比亞迪逆市下跌 看淡留意熊證51712
瑞銀亞洲：確認慢審批新遊戲 留意騰訊購18152
瑞銀亞洲：確認慢審批新遊戲 留意騰訊購18152
摩根大通亞洲：上證創6年新高 A股ETF購17189
摩根大通亞洲：上證創6年新高 A股ETF購17189
周顯：港府處理創業板如「獸父殺子」
周顯：港府處理創業板如「獸父殺子」
王弼：共同富裕 國企值博勝民企
王弼：共同富裕 國企值博勝民企
曾淵滄：恒大非資不抵債或可一「賭」
曾淵滄：恒大非資不抵債或可一「賭」
湯文亮：習拜通電 相見爭如不見
湯文亮：習拜通電 相見爭如不見
陳永傑：買樓勝買金
陳永傑：買樓勝買金
廖偉強：風水意見易令交易告吹
廖偉強：風水意見易令交易告吹
布少明：「半通關」勢激發購買力
布少明：「半通關」勢激發購買力
馬泰陽：樓市起動 公屋亦受捧
馬泰陽：樓市起動 公屋亦受捧
華懋擬將部分酒店房改共居空間 疫情下拓新財源 特色餐飲引進中環街市
華懋擬將部分酒店房改共居空間 疫情下拓新財源 特色餐飲引進中環街市
安峯引入「老友記」友善設施
安峯引入「老友記」友善設施
新地擬下月推新界西北兩盤涉1418伙
新地擬下月推新界西北兩盤涉1418伙
十大屋苑周末10宗成交 半數「捧蛋」
十大屋苑周末10宗成交 半數「捧蛋」
本季整體物業註冊料涉2365億 按季挫一成
本季整體物業註冊料涉2365億 按季挫一成
盛滙元朗舖叫價2800萬 較購入價高六成
盛滙元朗舖叫價2800萬 較購入價高六成
Wetland Seasons Bay 天水圍大盤 毗鄰濕地
Wetland Seasons Bay 天水圍大盤 毗鄰濕地
藍灣半島交投減 呎價守1.9萬
藍灣半島交投減 呎價守1.9萬
女士多保守 MPF易跑輸
女士多保守 MPF易跑輸