東方匯理財管Davis Hall：通脹高企須退市 美股債將趨波動

明報記者 葉創成

恒指於2月18日高見31183點後,受制於美聯儲退市陰霾及內地監管風險升溫,上月20日最低報24581點,從高位回落21.1%;而美股期內卻屢創新高,標指本月2日最高報4545點,逾半年升幅達一成半,有「商品大王」之稱的羅傑斯(Jim Rogers)在第301期(6月7日出版)封面故事專訪中分析,拜登1月上任美國總統後,政府不斷印錢亦不斷花錢,美股自然易升難跌。不過,值得注意的是,恒指上周回升1.17%,而標指卻下跌1.69%(見圖1),而其餘兩大美股指數道指及納指期內亦分別下跌2.15%及1.61%,市場是否已出現變化扭轉2月中至本月初「港股跌、美股升」舊趨勢,甚至轉為「港股升、美股跌」的新走勢呢?

事實上,美國政府今年來不斷印錢亦不斷花錢、推高美股的套路,或未必可再行得通。東方匯理財富管理Davis Hall在專訪中表示,美國消費物價指數(CPI)於6月及7月均按年增長5.4%,屬2008年8月以來增長最快(見圖2),可見當地通脹較預期更有韌性,即使變種病毒令疫情重燃拖累上月就業市場(編按:上月美國新增非農就業僅23.5萬,遠低於預期78.7萬),聯儲局看來無可避免地在不久將來便要宣布逐步退市,但問題是白宮今年來推出數以萬億美元計的財政刺激已進入尾聲,現時退市有機會加大經濟增長放緩的壓力,這將令正尋求連任的聯儲局主席鮑威爾像踩鋼線般、必須平衡好各種不同因素。

通脹升溫債務高企 美國債吸引力低

Hall分析美聯儲目前面對的潛在風險,指美國國債現時發行規模已接近28萬億美元,今年需要續期再融資的便達8萬億美元,外資對投資美國國債興趣日漸下降,假如他們認為美聯儲過分聚焦於等待就業市場復蘇、未有及時退市來控制看來愈來愈不似屬暫時性的通脹,美國國債孳息率將會再次顯著回升:「美聯儲愈猶豫、愈遲踩油門收水,便無可避免地為市場帶來更大波動」。

美國10年期國債孳息率去年9月29日由低位0.6397厘回升,今年3月30日最高報1.7742厘,跟着波幅收窄,出現三角形,上周五收報1.3411厘(見圖3),隨着聯儲局退市壓力愈來愈大,Hall預測該息率在今年底向上突破、升穿三角形頂部阻力的機會頗大。

美國債務上限到期 共和黨或阻撓調高

另外,值得留意的是,美國財政部長耶倫上周致函眾議院議長佩洛西表示,「根據我們獲得的最新信息,最有可能的結果是,現金和非常規措施將在10月份用盡」,故她建議國會調高財政部現時發債上限28萬億美元,否則美國有可能出現歷史上首次無法償還債務的情况(the United States of America would be unable to meet its obligations for the first time in our history)。

在2011年,當時同樣由民主黨人(奧巴馬)出任美國總統,也曾因為白宮無法與共和黨在國會達成協議,令提高債務上限的法案難以通過,結果國際信貸評級機構歷史性地將美國國債從最高的AAA評級下調,Hall表示,他不能預測上述的混亂場面會否在下月重演,但假如是次共和黨再次成功阻撓通過債務上限的話,肯定也會再為市場帶來波動。

德大選料由社民黨肖爾茨組聯合政府

除了美國貨幣政府及債務問題外,歐盟於5月初突然宣布「暫緩」把《中歐全面投資協定》(China-EU Comprehensive Agreement on Investment)交付歐洲議會審批,曾觸發港股明顯調整,市場憧憬現任德國總理默克爾於本月26日大選退任後,將由新德國總理聯同其他歐盟成員國再與中國就此協定進行磋商,因此是次大選結果,也屬影響港股後市的變數之一。

Hall表示,與默克爾在2005年出任德國總理以來、過去16年大選結果容易預測不同,今次大選多名候選人均有勝算,難以準確預測。他指出,假如沒有候選人在未來兩星期發表不慎言行令選情逆轉的話,是次看來會組成聯合政府,調查顯示社民黨候選人肖爾茨(Olaf Scholz)在最近電視辯論後勝選呼聲最高,若屬實的話,料他將與自由民主黨及綠黨派系組成聯合政府。

中德貿易互惠共贏 兩國關係料續向好

雖然是次德國總理大選結果兩星期後才塵埃落定,惟Hall認為,比較肯定的是,新組成的聯合政府財政政策不會再像過去般保守,會願意花費及投資更多早年聚積下來的財政盈餘,用於財政刺激,以抵消疫情對經濟的不利影響。

中德關係方面,Hall相信,目前多名候選人在競選時發表的強硬言論,隨着時間的推移便會過去,中德互惠共贏、意義重大的貿易關係是兩國最大的共同利益所在。

料內地明年監管環境改善 中資股盈利能見度升

除了美聯儲部署退市及《中歐全面投資協定》進展不及預期等外圍不利因素外,內地政府過去幾個月收緊科網、教育、內房及醫療等多個行業的監管政策,亦是中資股股價明顯調整的原因之一。

東方匯理財富管理市場及投資策略部資深投資策略師趙穎妍表示,內地政府並非首次收緊監管,有關國策有其周期:「收緊監管有開始的一天,也總會有結束的一天」,而根據過往經驗,每次收緊監管歷時一年至一年半,由於是次周期大概於去年第三季開始,而國家主席、中央全面深化改革委員會主任習近平上月30日主席召開中央全面深化改革委員會第21次會議時已表示:「防止資本無序擴張初見成效、促進形成公平競爭的市場環境」,故她相信目前已處於收緊監管周期的中期至後期,而過去幾個月市場已因應收緊監管調低相關中資股盈利預測,她期望是次收緊監管的周期將於明年上半年完結,屆時中資股的盈利能見度應會改善。

[封面故事]