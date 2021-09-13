東方匯理財管Davis Hall：通脹高企須退市 美股債將趨波動

【明報專訊】國家主席習近平應邀與美國總統拜登上周五通電話，巿場憧憬可推動兩國關係重回正軌，利好投資氣氛，恒指當日勁升489點或1.91%，帶動全周亦轉跌為升303點或1.17%，相反美股三大指數上周則悉數向下，聯儲局下周中舉行議息會議商討退市、德國本月26日大選，結果料亦會影響後市，今期封面故事訪問東方匯理財富管理亞洲資本市場主管Davis Hall及瑞銀投資銀行全球研究部大中華消費行業主管彭燕燕分析最新形勢。Hall認為，在美國政府財政刺激對經濟增長支持轉弱之際，通脹卻高企不下，指聯儲局掌握退市步伐不易，恍如踩鋼線，料為市場帶來更大波動；另外，他相信，德國大選結果不會影響與中國互惠共贏的貿易關係。彭燕燕則認為，從下周中秋節到十一國慶，內地將迎來「金九銀十」消費旺季，建議可留意內需消費股。
明報記者 葉創成
恒指於2月18日高見31183點後，受制於美聯儲退市陰霾及內地監管風險升溫，上月20日最低報24581點，從高位回落21.1%；而美股期內卻屢創新高，標指本月2日最高報4545點，逾半年升幅達一成半，有「商品大王」之稱的羅傑斯（Jim Rogers）在第301期（6月7日出版）封面故事專訪中分析，拜登1月上任美國總統後，政府不斷印錢亦不斷花錢，美股自然易升難跌。不過，值得注意的是，恒指上周回升1.17%，而標指卻下跌1.69%（見圖1），而其餘兩大美股指數道指及納指期內亦分別下跌2.15%及1.61%，市場是否已出現變化扭轉2月中至本月初「港股跌、美股升」舊趨勢，甚至轉為「港股升、美股跌」的新走勢呢？
事實上，美國政府今年來不斷印錢亦不斷花錢、推高美股的套路，或未必可再行得通。東方匯理財富管理Davis Hall在專訪中表示，美國消費物價指數（CPI）於6月及7月均按年增長5.4%，屬2008年8月以來增長最快（見圖2），可見當地通脹較預期更有韌性，即使變種病毒令疫情重燃拖累上月就業市場（編按：上月美國新增非農就業僅23.5萬，遠低於預期78.7萬），聯儲局看來無可避免地在不久將來便要宣布逐步退市，但問題是白宮今年來推出數以萬億美元計的財政刺激已進入尾聲，現時退市有機會加大經濟增長放緩的壓力，這將令正尋求連任的聯儲局主席鮑威爾像踩鋼線般、必須平衡好各種不同因素。
通脹升溫債務高企 美國債吸引力低
Hall分析美聯儲目前面對的潛在風險，指美國國債現時發行規模已接近28萬億美元，今年需要續期再融資的便達8萬億美元，外資對投資美國國債興趣日漸下降，假如他們認為美聯儲過分聚焦於等待就業市場復蘇、未有及時退市來控制看來愈來愈不似屬暫時性的通脹，美國國債孳息率將會再次顯著回升：「美聯儲愈猶豫、愈遲踩油門收水，便無可避免地為市場帶來更大波動」。
美國10年期國債孳息率去年9月29日由低位0.6397厘回升，今年3月30日最高報1.7742厘，跟着波幅收窄，出現三角形，上周五收報1.3411厘（見圖3），隨着聯儲局退市壓力愈來愈大，Hall預測該息率在今年底向上突破、升穿三角形頂部阻力的機會頗大。
美國債務上限到期 共和黨或阻撓調高
另外，值得留意的是，美國財政部長耶倫上周致函眾議院議長佩洛西表示，「根據我們獲得的最新信息，最有可能的結果是，現金和非常規措施將在10月份用盡」，故她建議國會調高財政部現時發債上限28萬億美元，否則美國有可能出現歷史上首次無法償還債務的情况（the United States of America would be unable to meet its obligations for the first time in our history）。
在2011年，當時同樣由民主黨人（奧巴馬）出任美國總統，也曾因為白宮無法與共和黨在國會達成協議，令提高債務上限的法案難以通過，結果國際信貸評級機構歷史性地將美國國債從最高的AAA評級下調，Hall表示，他不能預測上述的混亂場面會否在下月重演，但假如是次共和黨再次成功阻撓通過債務上限的話，肯定也會再為市場帶來波動。
德大選料由社民黨肖爾茨組聯合政府
除了美國貨幣政府及債務問題外，歐盟於5月初突然宣布「暫緩」把《中歐全面投資協定》（China-EU Comprehensive Agreement on Investment）交付歐洲議會審批，曾觸發港股明顯調整，市場憧憬現任德國總理默克爾於本月26日大選退任後，將由新德國總理聯同其他歐盟成員國再與中國就此協定進行磋商，因此是次大選結果，也屬影響港股後市的變數之一。
Hall表示，與默克爾在2005年出任德國總理以來、過去16年大選結果容易預測不同，今次大選多名候選人均有勝算，難以準確預測。他指出，假如沒有候選人在未來兩星期發表不慎言行令選情逆轉的話，是次看來會組成聯合政府，調查顯示社民黨候選人肖爾茨（Olaf Scholz）在最近電視辯論後勝選呼聲最高，若屬實的話，料他將與自由民主黨及綠黨派系組成聯合政府。
中德貿易互惠共贏 兩國關係料續向好
雖然是次德國總理大選結果兩星期後才塵埃落定，惟Hall認為，比較肯定的是，新組成的聯合政府財政政策不會再像過去般保守，會願意花費及投資更多早年聚積下來的財政盈餘，用於財政刺激，以抵消疫情對經濟的不利影響。
中德關係方面，Hall相信，目前多名候選人在競選時發表的強硬言論，隨着時間的推移便會過去，中德互惠共贏、意義重大的貿易關係是兩國最大的共同利益所在。
料內地明年監管環境改善 中資股盈利能見度升
除了美聯儲部署退市及《中歐全面投資協定》進展不及預期等外圍不利因素外，內地政府過去幾個月收緊科網、教育、內房及醫療等多個行業的監管政策，亦是中資股股價明顯調整的原因之一。
東方匯理財富管理市場及投資策略部資深投資策略師趙穎妍表示，內地政府並非首次收緊監管，有關國策有其周期：「收緊監管有開始的一天，也總會有結束的一天」，而根據過往經驗，每次收緊監管歷時一年至一年半，由於是次周期大概於去年第三季開始，而國家主席、中央全面深化改革委員會主任習近平上月30日主席召開中央全面深化改革委員會第21次會議時已表示：「防止資本無序擴張初見成效、促進形成公平競爭的市場環境」，故她相信目前已處於收緊監管周期的中期至後期，而過去幾個月市場已因應收緊監管調低相關中資股盈利預測，她期望是次收緊監管的周期將於明年上半年完結，屆時中資股的盈利能見度應會改善。