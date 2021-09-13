經濟

微創醫療1.1億人幣購福建科瑞藥業

【明報專訊】微創醫療（0853）昨日公布，作為戰略投資人以約1.11億元（人民幣，下同）收購福建科瑞藥業45%股權，完成交易後，將成為科瑞藥業單一最大股東，並將通過協議安排獲得科瑞藥業日常經營的控制權。

稱完善供應鏈安全保障品質

根據公告，科瑞藥業成立於1999年，是一家從事免疫抑制劑和抗腫瘤藥等高附加值的發酵型活性藥物成分的研發、生產及銷售的國家高新技術企業。科瑞藥業的現有產品包括以雷帕黴素、他克莫司、嗎替麥考酚酯和環孢素為主的免疫抑制劑活性藥物成分，並已在美國、日本、歐洲等多個國家和地區銷售。

微創醫療表示，對科瑞藥業的戰略投資，是完善集團供應鏈安全和品質保障的重要舉措，將有助集團產品「藥物洗脫支架」加速走向世界各大主流市場，為全球患者提供普惠化的全解醫療方案，亦有助與科瑞藥業實現合作效益，為打造集團旗下「醫藥與器械結合技術平台」奠定基礎，從而加速更多科技前沿創新產品的孵化和產業化。

微創醫療上月公布，上半年收入增長25.3%至3.84億美元，虧損則擴大至9026萬美元，主要由於研發開支大增60.8%至1.17億美元，佔收入逾三成，以及冠脈支架每單位售價大跌，拖累收入下跌24.3%至6683萬美元，利潤更急挫76.7%至784萬美元。

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