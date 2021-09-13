順豐王衛閃辭大灣區航空董事

翻查資料，去年12月10日，王衛連同港大校委會主席李國章、保安局前局長李少光、立法會主席梁君彥及機管局前行政總裁許漢忠，一同加入大灣區航空出任董事。當時，一度令外界揣測王衛會否入股大灣區航空 。惟事隔不足一年王衛已告離職，任期僅約9個月，暫時未見有董事補上。

在公司最新情報方面，大灣區航空已於上周二（7日）為首架航機波音737-800型號進行試飛，並首次在香港國際機場降落。昨日，社交媒體專頁「K's Aviation」發放一張屬大灣區航空客機放置在停機坪的相片，指昨日大灣區航空航機繼續起降訓練，並於中午12時半和下午5時這兩時段進行。據圖片顯示，該款客機於在香港降落的波音737-800型號相似，機身為白色，並以藍色寫上「大灣區」和「GREATER BAY AIRLINES」字眼，部分機尾及機翼為淺藍色，並寫上縮寫「GBA」。

上周試飛 傳本月有望獲牌照

上月初，有市場消息指大灣區航空有望在今個月中獲民航處批出牌照，並計劃在10月1日國慶當日首航，希望可以經營由北京飛至國際的象徵航班。於去年7月，大灣區航空董事許漢忠曾表示，冀今年第三季完成所有申請，並在年底前有3架飛機可投入服務。