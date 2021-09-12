經濟
馮其十 神州新形勢

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內地反壟斷風暴不斷 擴大開放按部就班推進

【明報專訊】近來內地針對互聯網平台企業等掀起反壟斷監管風暴。有聲音據此猜測，中央對民營和外資企業的管控正在收緊，擴大開放政策可能有變。這般聯想，過於勉強。

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