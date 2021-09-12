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2021年9月12日星期日
張宗永 翼之聯想
投資策略
判決不利蘋果股價挫 平台股做好 法官指無法判明蘋果壟斷 Epic違約須賠償
參議員倡回購徵稅 美股三大指數挫
克里夫蘭聯儲行長：今年可開始「收水」
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張宗永：信貸評級市場有價
405nm藍光殺菌不產生臭氧
內地反壟斷風暴不斷 擴大開放按部就班推進
張宗永：信貸評級市場有價
【明報專訊】中國恒大（3333）的美元債遭海外評級機構惠譽再次降級，由CCC+降至CC，顯示重大違約風險，1元面值的債券價格曾見25仙。
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