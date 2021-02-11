揚海次輪售185伙 新世界家族再購3伙

揚海昨晚加推133伙 折實1004.4萬起

揚海在過去8日累售384伙，即晚加推第5號價單，共133伙，實用320至1420方呎，定價由1255.5萬至8697萬元，實呎39,234至61,246元，以最高折扣率20%計，折實後售價由1004.4萬至6957.6萬元，折實後實呎由31,388至48,997元。

挾鐵路盤優勢，揚海昨日次輪銷售共188伙，準買家昨早約10時開始揀樓，截至昨午3時半，約5個多小時已售出185伙，佔是次推售188伙的95%，當中3房及首度以價單形式推出的4房單位率先沽清。嘉里發展香港區總經理湯耀宗表示，揚海銷情熾熱，將於短期內加推單位應市。

市場消息稱，再有名人購入揚海。早前斥資逾1億元購入3伙的新世界（0017）執行副主席兼行政總裁鄭志剛的太太余雅穎，其家族昨日加碼，斥資約6400萬元購入3伙。據悉，新世界發展營業及市務部總監黃浩賢昨日陪同鄭氏家族成員到售樓處揀樓。另有消息指出，實德環球集團主席楊海成兒子楊嘉俊亦購入揚海2伙。

Wetland Seasons Bay累沽92%

另外，新地天水圍Wetland Seasons Bay第1期，昨日「曬冷」盡推最後266伙，當中212伙以價單形式發售，其餘54伙則以招標形式發售。市場消息稱，以價單推售的212伙已全數沽出，另以招標形式售出4伙大單位，即項目在不足1個月內，已售出1124伙，佔全盤1224伙的92%。

此外，多個新盤蓄勢待發，由恒地發展、樓花期長約20個月的筲箕灣道THE HOLBORN，昨日正式接受收票認購，市場消息指，項目累計逾千人參觀，首天收到約300票，以首張價單88伙計，超額認購逾2.4倍，發展商擬短期內加推。

曼翹超購29倍 加推13伙

另入場銀碼低於400萬元紅磡曼翹，發展商桂洪集團昨日加推13伙，折實實呎22,433元，較首批折實實呎19,648元高14%，但發展商指，撇除景觀、樓層及加入特色戶等因素，加幅約為5%。據悉，項目在過去兩天收逾1500票，超額認購29倍，發展商部署在本周開售。