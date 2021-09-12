參議員倡回購徵稅 美股三大指數挫

標指在上周五跌0.77%，收報4458點，道指跌0.78%，收報34,607點，納指跌0.87%，報15,115點。美國對股息抽稅較重，不少公司以回購股份作為股東回報，不過參議院財政委員會主席懷登（Ron Wyden）和參議院銀行業委員會主席布朗（Sherrod Brown）上周五公布，建議對公司回購股票徵2%稅項，消息拖累股市。

ADR港股比例指數跌1.21%

美股前一周破頂後，三大指數上周調整1%至2%。標指年初至今累升18.7%，上周摩根士丹利、高盛、瑞信等大行唱淡美股，富昌證券業務部高級副總裁潘家榮認為，美股目前不廉宜，過去不時有唱淡言論，不過近期美股每月調整後的走勢一浪高於一浪。他認為投資者應控制風險，目前不要胡亂加倉，若標指跌穿4450點支持位會先行暫避，個股則可視乎有否跌穿8月尾低位而減倉。恒指夜期跟隨美股下跌，收報25,963點，下跌0.68%，低水243點，ADR港股比例指數收報25,409點，下跌1.21%。彭博引述消息人士稱，美國官員在上周五會面，討論針對中國補貼展開新調查以向中國施壓，令中概股走弱，納斯達克金龍中國指數收報11,466點，下跌1.14%。