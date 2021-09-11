畔海與海為伴 主攻中港商人

明報記者 盧浩鏘

攝影 劉焌陶

畔海位處屯門澄麗路9號，由8幢3層高洋房組成，實用面積介乎3290至4858方呎不等，間隔屬4房3套至5房5套；發展商將7號屋打造為連裝修示範屋，實用面積3348方呎、屬4房3套間隔。

示範屋以現代簡約風作主調，配以黑、灰和金屬色貫穿整幢洋房，呈現摩登時尚感；大廳牆身及地板均以雲石鋪砌，耐用美觀。

8幢洋房全屬4房或5房設計

此外，大廳有足夠空間放置兩組梳化，而飯廳位置掛上型格吊燈，盡顯氣派；另大型落地玻璃外面，是佔地495方呎的私人花園，將室內採光度提升至最高。廚房為梗廚設計，配備大量歐洲品牌家電設備，包括Miele煮食爐、雪櫃、焗爐、酒櫃等。

1樓設有家庭廳、浴室及兩間睡房，其中一間為套房。家庭廳間隔四正，放置梳化及電視機等，甚至有酒吧枱，可讓家庭成員舉行小型聚會及娛樂活動；套房空間偌大，房內附連有衣帽間及浴室；浴室方面，採用浴缸設計，亦配備鏡面儲物櫃，惟不設通風窗，但有提供「浴室寶」的抽氣通風機。

私人升降機可由地下車庫直達屋內

主人套房設於2樓，私人升降機可由地下車庫直達2樓主人套房；該套房呈曲尺形，放置睡牀、大型衣帽間及梳化後，空間仍然闊落；房間設有落地玻璃趟門，外連大型露台。

化妝間則與主人套廁相連，設計師在牆身配以圓形飾鏡，進一步提升室內空間感；主人套廁以雲石鋪砌，亦備有大型浴缸，並採用乾濕分離，使用起來更方便衛生。

除花園外，戶主可在天台享用私人無邊際泳池，除可飽覽前方的連綿沙灣外，游泳池旁亦配備燒烤爐及戶外座椅，方便戶主舉辦池畔派對。

最近商場為黃金海岸

畔海各幢洋房均設有兩個車位，住戶可從地庫停車場直接回到住所，私隱度夠高，並附設電動車充電設備，以便配合時下需要。

值得留意的是，畔海未有提供會所康樂設施；另要留意，屋苑相距最接近的購物設施為黃金海岸商場，仍有一段距離，自行駕車前往約需5至10分鐘。

■有片睇

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