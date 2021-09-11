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2021年9月11日星期六
陸振球 樓市解碼
睇樓手冊
理財通最快10月推 港人須北上開戶 內地居民毋須南下 金管局：續爭取可見證開戶
醞釀兩年啟動 料年底推首批產品
逾20銀行有興趣參與 逾百隻基金可南向通銷售
科網股領漲 恒指升489點
人社部約談美團滴滴 促保障勞動者權益
喜馬拉雅撤美上市申請 轉赴港IPO
彭博：恒大財富理財產品延期償付 許家印：盡早兌付 一分錢都不能少
無法滿足先決條件 SOHO中國賣盤告吹
上月內地新增貸款1.2萬億人幣 遜預期
美團遭惠譽降級 投資級別中最低
港交所前高層涉貪案 辯方律師：楊金隆不上庭作供
中汽協︰8月汽車銷售按年跌18%
港傳限制散戶投資SPAC
港交所推實時數據訂閱服務
瑞銀料澳門明年始通關
法院禁蘋果迫用「App內支付」 軟件商可選其他支付 股價急插3%
fb伙Ray-Ban推可攝錄眼鏡
Affirm上調2022財年收入指引 股價急升近三成
華懋豪景花園臨海地申建2幢住宅 料涉150伙 地皮現作露天貨倉
方鏗家族葵涌工廈申改作數據中心
曼翹首日收近560票 超額逾10倍
太古城不足一周連沽兩連天台戶 實呎逼2.8萬
啟岸開放式戶呎租升破60元
CCL按周微升0.01%
陸振球：增加首置項目 完善置業階梯
周末睇樓好去處
畔海與海為伴 主攻中港商人
同區瑧譽 前臨咖啡灣
河背水塘和風竹林 成打卡熱點
周末睇樓好去處
【明報專訊】（請看附圖）
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