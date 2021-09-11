啟岸開放式戶呎租升破60元

另外，同區環海．東岸，入伙近2年，近期亦錄高價租賃成交，屋苑1A座高層L室，實用面積194方呎、開放式戶，以1.2萬元租出，實用呎租62元。業主2015年以411萬元購入，租金回報約3.5厘。王淑儀稱，由桂洪集團發展的曼翹日前開價，項目明年落成，預計實用呎租見50元，開放式戶呎租料達60元，租金回報逾3厘。

名門4房月租6.5萬 呎租47元

大坑名門錄罕見大額租賃成交，美聯物業分行首席高級營業經理陳偉豪表示，屋苑2座中層A室，實用面積1,387方呎，4房連套房間隔，獲外區客以月租6.5萬元承接，實用呎租46.9元，是屋苑本月首宗租賃。業主2011年1月以約2868萬元購入，租金回報逾2.7厘。香港置業分行市務經理許鷹傑稱，奧運站君匯港6座極高層A室， 2房間隔，實用482方呎，以2萬元放租1個月後，議價後以月租1.92萬元租出，屬市價水平，實用呎租39.8元。業主2012年以660萬元購入，租金回報約3.5厘。