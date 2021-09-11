太古城不足一周連沽兩連天台戶 實呎逼2.8萬

新近成交單位為太古城北海閣頂層連天台全海景單位，實用708方呎，3房2廁間隔，向東北，享單邊全海景，業主6月底放盤，叫價2188萬元，最終以1978萬元將單位易手，實呎27,938元。原業主於1996年以560萬元買入單位，持貨25年，帳面獲利1418萬元，單位升值2.5倍。本周較早前，太古城錄得雅蓮閣頂層連天台單位成交，實用1046方呎，3房套間隔，成交價2833萬元，實呎27,084元，新成交實呎較之高約3%。

逸濤灣本月開齋 3房1960萬易手

至於西灣河逸濤灣錄得本月首宗二手成交。利嘉閣分行經理黃志佳表示，逸濤灣4座中層C室，實用742方呎，3房套連儲物室間隔，望鯉魚門海景，以1960萬元沽出，實呎26,415元。原業主2007年7月以683.8萬元購入，帳面獲利約1276.2萬元或1.9倍。

譽‧東開放式戶678萬沽 實呎破2萬

另外，Q房網分店營業經理陳諺東稱，筲箕灣譽‧東低層B室，實用326方呎、開放式戶，望公園景及海景，以678萬元成交，實呎20,798元。原業主2016年11月以520萬元購，帳面獲利158萬元或約三成。屯馬線通車後，近日紅磡新盤曼翹推售，加上土瓜灣重建項目由恒地（0012）以近82億元高價投得，區內樓市前景向好，吸引長線投資者入市。其中海逸豪園1伙3房高層單位，獲投資者以1828萬元連租約接手，低市價3%。

中原助理分區營業經理周德龍表示，海逸豪園20座高層A室，實用857方呎，3房套房間隔，享園、池、海三景，2個月前業主以1880萬元放盤，獲長線投資者議價，最終以1828萬元成交，實呎21,330元。

現時單位連有租約，月租3萬元，租金回報約1.9厘。原業主2000年10月以529.1萬元購入，持貨21年，帳面獲利1298.9萬元或2.4倍。