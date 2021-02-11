港傳限制散戶投資SPAC

彭博：只允資產逾800萬投資者參與

彭博社引述消息人士稱，雖然與當局會面的市場人士傾向於廣泛的投資者基礎，但大多數人都同意上述限制，因為這可以降低在初始階段的風險，確保計劃啟動順利，並為以後的擴展打好基礎。報道稱，諮詢可能會就市值要求徵詢公眾意見，包括SPAC應否滿足與主板公司相同的市值要求。目前本港主板公司設定的最低市值為5億元，而新加坡上周提出1.5億坡元（約8.7億港元）的SPAC門檻，較其原來的計劃減少了一半。監管機構正就諮詢草案進行最後修改，計劃仍有可能發生變化。港交所（0388）發言人表示，一直在想辦法改善上市框架，在提供適當的投資者保護、市場質量和市場吸引力之間取得適當的平衡，又指將繼續評估香港SPAC框架的可行性，期待在適當時候就此向市場進行諮詢。香港證監會發言人則對報道內容不予置評。