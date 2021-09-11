港交所前高層涉貪案 辯方律師：楊金隆不上庭作供

【明報專訊】港交所（0388）前高層楊金隆被指未有披露與上市顧問林楚華利益衝突一案昨早續審。辯方律師表示，楊金隆選擇不上庭作供。楊金隆妻子郝媛媛作供時表示，曾向楊金隆透露以自己名義代林楚華購買投資基金，惟楊金隆指因當中不涉及佣金或任何其他利益，純粹出於友情幫助，故未必需要向港交所作出申報。
郝媛媛作供時表示，林楚華分別存入其個人戶口及與楊金隆聯名戶口的815萬港元及100萬港元均是用作代為投資，而以她個人名義持有的投資基金總值200萬美元及100萬港元，實際上超出林楚華給予的915萬港元。
楊妻作供指夫稱不涉利益 不用申報
郝又指出，代林楚華投資的基金當中，亦涉及另一名女友人Rui Xue，幫助二人購買純粹是出於友情，從未獲取佣金或任何利益。她提到，自己認識該些基金的首席投資官，利用人脈關係購入，加上該些基金只開放予機構投資者，須有豐富投資經驗且明白產品風險及策略，亦設有最低資產要求，認為以二人名義「幾乎不可能」買到。郝又稱，曾向楊金隆透露代林楚華及女友人購買投資基金，並向他表示沒因此獲取佣金或其他利益，楊因此稱未必需要向港交所作出披露。至於林、女友人所涉基金，以及基金擁有人的分配比例，郝指未曾向楊交代；同時亦沒向楊透露林傳入其個人戶口的815萬港元是用作代林投資。郝指出，自己不太肯定楊當時任職港交所的披露要求，楊曾向她告知如涉及港股買賣須作出申報，惟她認為基金投資與港股買賣並不相同。