上月內地新增貸款1.2萬億人幣 遜預期

分析：放緩或因房地產行業限制

彭博引述德國商業銀行駐新加坡的新興市場經濟學家周浩指出，貸款放緩可能是由於對房地產行業的限制有關。至於外幣貸款方面，8月份減少15億美元。本、外幣貸款餘額在8月底達到193.9萬億元，按年增長11.7%。到月底人民幣貸款餘額為187.8萬億元，按年增長12.1%，增速分別比上月尾和上年同期低0.2個和0.9個百分點。

月內人民幣存款增加1.37萬億元，按年少增5672億元。其中，住戶、非金融企業、財政性，及非銀行業金融機構的存款，分別增加3338億元、5608億元、1724億元及993億元。

8月份社會融資規模增量減

廣義貨幣（M2）在8月底餘額231.23萬億元，按年增長8.2%，不單比市場預期的8.4%為少，增速亦分別比上月底和上年同期低0.1個和2.2個百分點。狹義貨幣（M1）餘額達62.67萬億元，按年增長4.2%，增速分別比上月底和上年同期低0.7個和3.8個百分點。另初步統計，8月份的社會融資規模增量為2.96萬億元，比上年同期減少6295億元，這主要與去年基數較高有關，但已較市場預期的2.8萬億元為多，增量亦比7月份的1.1萬元為高。