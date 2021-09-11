彭博：恒大財富理財產品延期償付 許家印：盡早兌付 一分錢都不能少

【明報專訊】近日有傳國務院金融穩定發展委員會上月同意恒大集團與銀行協商貸款展期提議，令市場一度憧憬恒大的流動性問題有望紓解，刺激該集團的股、債價反彈。不過，旋即爆出與恒大系相關的恒大財富，要求向理財產品持有人延期償付的消息。恒大的創辦人許家印則現身恒大財富專題會，明言恒大遇到前所未有的困難，他聲稱會確保所有到期的財富產品盡早全部兌付，「一分錢都不能少」。
明報記者 陳偉燊
本報記者翻查恒大的2020年度年報，未能夠找到與恒大財富相關的消息。綜合微博的信息及海內外網上媒體的不同報道均指出，恒大財富疑似未能夠如期向持有人兌付理財產品，當中的持有人涉及恒大的員工，並指有員工曾經借貸參與認購有關理財產品。
逾10萬人幣償還期延2至4年
彭博昨日引述REDD在周五的報告稱，從3名持有中國恒大（3333）理財產品的持有人方面得知，恒大周四對散戶投資者持有的到期理財產品發布臨時償付計劃。當中持有10萬元人民幣以上的散戶投資者，償還期延長2至4年並將分期付款，首筆款項將在明年支付。持有不超過10萬元人民幣的散戶投資者，則應在周四獲得全額兌付。不過，恒大暫未回應彭博的查詢。
許家印據報昨日現身恒大財富專題會，明言要確保所有到期的財富產品盡早全部兌付，一分錢都不能少，要做到公平公正，爭取提早兌付。在會上，他不諱言，恒大遇到前所未有的困難，但是他仍說：「我可以一無所有，但恒大財富的投資者不能一無所有！」
恒大南沙新盤傳百業主維權
彭博另有報道稱，與恒大相關而待建中的廣州南沙恒大陽光半島，有100名上會業主在周四舉行維權活動，穿上印有「恒大復工」字樣的白色衫，到廣州南沙區住建局外，提出訴求。據報該盤共有近5000套房，項目自5月份以來處於停工狀態。
憧憬流動性紓解 恒大系股債做好
不過，在爆出恒大財富需延期償付消息前，市場原先憧憬該股流動性問題有望紓解，昨日股價、債價均做好。當中恒大集團、同系恒大物業（6666）及恒大汽車（0708）股價昨分別升1.97%、1.51%及2.03%。債價方面，恒大2025年6月28日到期債價則大升17.56%，見32.62美元。