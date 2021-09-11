彭博：恒大財富理財產品延期償付 許家印：盡早兌付 一分錢都不能少

明報記者 陳偉燊

本報記者翻查恒大的2020年度年報，未能夠找到與恒大財富相關的消息。綜合微博的信息及海內外網上媒體的不同報道均指出，恒大財富疑似未能夠如期向持有人兌付理財產品，當中的持有人涉及恒大的員工，並指有員工曾經借貸參與認購有關理財產品。

逾10萬人幣償還期延2至4年

彭博昨日引述REDD在周五的報告稱，從3名持有中國恒大（3333）理財產品的持有人方面得知，恒大周四對散戶投資者持有的到期理財產品發布臨時償付計劃。當中持有10萬元人民幣以上的散戶投資者，償還期延長2至4年並將分期付款，首筆款項將在明年支付。持有不超過10萬元人民幣的散戶投資者，則應在周四獲得全額兌付。不過，恒大暫未回應彭博的查詢。

許家印據報昨日現身恒大財富專題會，明言要確保所有到期的財富產品盡早全部兌付，一分錢都不能少，要做到公平公正，爭取提早兌付。在會上，他不諱言，恒大遇到前所未有的困難，但是他仍說：「我可以一無所有，但恒大財富的投資者不能一無所有！」

恒大南沙新盤傳百業主維權

彭博另有報道稱，與恒大相關而待建中的廣州南沙恒大陽光半島，有100名上會業主在周四舉行維權活動，穿上印有「恒大復工」字樣的白色衫，到廣州南沙區住建局外，提出訴求。據報該盤共有近5000套房，項目自5月份以來處於停工狀態。

憧憬流動性紓解 恒大系股債做好

不過，在爆出恒大財富需延期償付消息前，市場原先憧憬該股流動性問題有望紓解，昨日股價、債價均做好。當中恒大集團、同系恒大物業（6666）及恒大汽車（0708）股價昨分別升1.97%、1.51%及2.03%。債價方面，恒大2025年6月28日到期債價則大升17.56%，見32.62美元。