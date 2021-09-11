逾20銀行有興趣參與 逾百隻基金可南向通銷售

銀行學會：開課程助港銀從業員

取內地認可資格

多家銀行表示，已為理財通進行最後準備工作，匯豐表示，積極爭取成為首批提供理財通服務的銀行，該行大灣區業務部總經理陳慶耀表示，計劃下周初提交申請，因為流程複雜而且要進行客戶盡職審查，初期將與匯豐中國合作，但與內地銀行建立伙伴關係持「絕對開放」的態度，該行與各方面正進行大量溝通。

其他外資銀行方面，花旗表示，正與一家內地伙伴銀行進行籌備協調，並已進入最後階，將為南向通客戶提供超過100種中低風險類型的財富管理產品，料2025年前在港增聘逾1000名財管人員。渣打（2888）則指，理財通策略地促進和推動區內資金雙向流動，該行在廣州的大灣區中心已完成首階段建設，至2023年將容納超過1600名員工。

中資銀行主打母行在大灣區的分行網絡，中銀香港（2388）表示，中國銀行（3988）在大灣區擁有逾1000個網點，亦有綜合經營平台和創新產品等多方面的優勢。工銀亞洲表示，工商銀行（1398）在區內有1200個服務網點，配備3萬名服務人員，工銀亞洲已成立跨部門工作團隊，積極籌備相關的產品及配套服務。信銀國際指，與母行中信銀行（0998）開發系統及流程，雙向開立戶口、交易操作、訂定產品等準備工作就緒。

銀行學會表示，專業資格互認對促進跨境人才流動最為重要，該會提供相關課程，協助銀行從業員取得內地認可的專業資格，實現技能互補互通，期望有更多本港銀行能夠展開跨境業務。