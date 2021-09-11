理財通最快10月推 港人須北上開戶 內地居民毋須南下 金管局：續爭取可見證開戶

明報記者 歐陽偉昉

人行在5月公布的《理財通實施細則初稿》，已列明內地客戶通過「南向通」購買本港金融產品，可通過見證開戶方式在內地開設香港的投資戶口，相反北向通未有提及相關安排。現時港人在內地已擁有投資戶口，可以用作購買北向通產品，在港合作銀行另行開立專用的匯款帳戶，沒有內地投資戶口的港人，須按現時內地法規，親身到內地銀行開戶。

港人內地有投資戶口可買北向通產品

發生疫情以來，中港未能正常通關，港人難到內地開戶。劉應彬表示，金管局正與內地商討方案，將現有試點模式陸續擴大，銀行未來一至兩個月須向監管機構取得業務批准、系統測試等工作，他希望在以上的時間，盡快公布見證開戶的方案。

立法會金融界議員陳振英表示，北向通不能遙距開戶，難免減低普及程度，他預計監管機構可能通過擴大將跨境開戶銀行試點，由中銀香港（2388）擴大至其他銀行，或將現有已開立用於日常消費的內地II類帳戶提升為可作投資的I類帳戶。不過他認為，遙距開戶是「治標不治本」，即使推出試點也可能限於部分銀行或業務範圍，研究也需要時間，恢復正常通關才是加快跨境理財通的動力。

銀行售跨境產品 屬「只執行交易」模式

監管方面，基於「屬地管理原則」，理財通投訴由交易當地機構監管，例如北向通理財產品客戶需向內地銀行投訴，並受內地法例監管。銀行銷售跨境產品時，需以「只執行交易」模式進行，投資者需主動向銀行作出投資指示，銀行只負責執行。本地銀行可向投資者提供事實資訊，但不能主動招攬，即使客戶主動提問，也不能給予投資建議。

金管局助理總裁（銀行操守）區毓麟表示，銀行前線職員未必理解對方的理財產品，因此設計「只執行交易」模式。不過客戶跨境到對方銀行購買則不受此限，例如南向通客戶來港後，按屬地管理原則，本港銀行可以主動推銷。

投資基金公會行政總裁黃王慈明表示，業界早前調查指出，內地客戶首次「出海」購買不熟悉市場的產品，售後亦需要跟進，因此有投資建議相當重要，是業界對日後改善跨境理財通的主要訴求，惟目前兩地監管架構不同，實行並不容易。不過銀行視理財通為重中之重，在現有框架下推出配合內地投資者需要的產品。