經濟

香港地產

九龍殯儀館被指違約 已除牌GEM公司索1.17億

【明報專訊】剛於上月底被除牌的前GEM上市公司福澤集團，入稟控告九龍殯儀館及其大股東、赤兔資本創辦人江龍章旗下公司，指兩者違反營運協議，未有支付協議期間所有收入及營運開支，因此要求索償逾1.17億元。

指未付協議期間收入及營運開支

案件原告人為福澤集團，兩名被告分別是九龍殯儀館及其控股公司Solaron Limited，根據入稟狀，福澤集團於2016年1月與江龍章及Solaron Limited簽訂一份營運協議，租出旗下殯儀館資產（Funeral Parlour Assets），為期5年，期間所有收入及營運開支都由福澤集團收取及支付，而福澤集團則需要向Solaron Limited支付一筆1.95億元的營運費，其後在2019年再簽訂補充協議，將範圍延伸至九龍殯儀館業務上。

不過，入稟狀指出，九龍殯儀館及Solaron Limited其後違反協議，未有支付合共約1.17億元的收入予福澤集團，因此入稟追討該筆款項、相關損失及其他成本。

作為後備方案，九龍殯儀館及Solaron Limited須向福澤集團說明九龍殯儀館在任期內收到與業務有關的收入，並向福澤集團支付相關款項。

福澤集團曾在聯交所GEM上市，主要從事提供殯儀服務及銷售相關殯儀產品，早前被入稟清盤，並被聯交所除牌，福澤已就該決定申請覆核。聯交所本月初亦對其一名前任董事孫士佳作出紀律行動。此外，福澤集團已獲批准申請召開債務償還安排計劃會議，以考慮重組方案。

相關字詞﹕江龍章 九龍殯儀館 福澤集團

上 / 下一篇新聞

中央上月未批新遊戲 騰訊延推《英雄聯盟》 股價急挫8% 累恒指跌600點
中央上月未批新遊戲 騰訊延推《英雄聯盟》 股價急挫8% 累恒指跌600點
疑似長者「借人頭」打機 騰訊：系統確認為本人
疑似長者「借人頭」打機 騰訊：系統確認為本人
天津召見8網約車平台 下令清查違規車輛司機
天津召見8網約車平台 下令清查違規車輛司機
內地租售俱旺 新地全年核心盈利微升
內地租售俱旺 新地全年核心盈利微升
人行：理財通近日啟動 金管局今公布實施細則
人行：理財通近日啟動 金管局今公布實施細則
彭博：恒大傳獲金穩委同意延期還款銀行
彭博：恒大傳獲金穩委同意延期還款銀行
蔚來或延至明年在港上市 彭博：接港交所問詢 涉股權結構問題
蔚來或延至明年在港上市 彭博：接港交所問詢 涉股權結構問題
人行新增3000億支小再貸款額度
人行新增3000億支小再貸款額度
8月中小企營商信心續改善
8月中小企營商信心續改善
蓋茨172億入主四季酒店 看好豪華旅遊 向沙特王子購入股權
蓋茨172億入主四季酒店 看好豪華旅遊 向沙特王子購入股權
福特停印度生產汽車 10年蝕逾156億
福特停印度生產汽車 10年蝕逾156億
歐央行擬減買債規模 拉加德：非開始收水
歐央行擬減買債規模 拉加德：非開始收水
張兆聰：中海油服落後 小注博破位向上
張兆聰：中海油服落後 小注博破位向上
葉創成：微創須靠收入盈利增長支持股價
葉創成：微創須靠收入盈利增長支持股價
技術取勝：一拖待破4.8元阻力
技術取勝：一拖待破4.8元阻力
盧駿匡：大部分港股回穩 成中長線入市機會
盧駿匡：大部分港股回穩 成中長線入市機會
調查：近七成Slash族冇清晰退休策劃
調查：近七成Slash族冇清晰退休策劃
劉思明：港股跟紅頂白 北控強勢可取
劉思明：港股跟紅頂白 北控強勢可取
周顯：橫琴前海發展局限多
周顯：橫琴前海發展局限多
譚新強：中國如何防範四個封閉
譚新強：中國如何防範四個封閉
湯文亮：唔夠心狠手辣 唔好做財仔
湯文亮：唔夠心狠手辣 唔好做財仔
WFH成常態 墨爾本郊區物業看俏
WFH成常態 墨爾本郊區物業看俏
盧楚仁：金屬狂牛捲土重來
盧楚仁：金屬狂牛捲土重來
恒地近82億奪庇利街市建局項目 每呎樓面地價11,414元 料建逾千伙7年最大市區重建項目
恒地近82億奪庇利街市建局項目 每呎樓面地價11,414元 料建逾千伙7年最大市區重建項目
財團木廠街工廈申建746伙住宅 規劃署不反對
財團木廠街工廈申建746伙住宅 規劃署不反對
韻濤居2房首破700萬 實呎逼1.7萬
韻濤居2房首破700萬 實呎逼1.7萬
上月三大辣稅283宗 按月跌三成
上月三大辣稅283宗 按月跌三成
蘭桂坊巨舖月租16萬 較高峰劈七成
蘭桂坊巨舖月租16萬 較高峰劈七成
太古城2房月租較1年前低位彈逾六成
太古城2房月租較1年前低位彈逾六成
HOLBORN折實均呎2.88萬貼市價推 入場費596萬明日起收票 恒地指具加價空間
HOLBORN折實均呎2.88萬貼市價推 入場費596萬明日起收票 恒地指具加價空間
曼翹折實均呎1.96萬 開放式戶332萬起
曼翹折實均呎1.96萬 開放式戶332萬起
叙福樓：7月生意已回復至疫前水平
叙福樓：7月生意已回復至疫前水平
中國內地8月PPI漲9.5％ 高預期
中國內地8月PPI漲9.5％ 高預期
舜宇出貨量連續3月跌逾兩成
舜宇出貨量連續3月跌逾兩成