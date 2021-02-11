九龍殯儀館被指違約 已除牌GEM公司索1.17億

指未付協議期間收入及營運開支

案件原告人為福澤集團，兩名被告分別是九龍殯儀館及其控股公司Solaron Limited，根據入稟狀，福澤集團於2016年1月與江龍章及Solaron Limited簽訂一份營運協議，租出旗下殯儀館資產（Funeral Parlour Assets），為期5年，期間所有收入及營運開支都由福澤集團收取及支付，而福澤集團則需要向Solaron Limited支付一筆1.95億元的營運費，其後在2019年再簽訂補充協議，將範圍延伸至九龍殯儀館業務上。

不過，入稟狀指出，九龍殯儀館及Solaron Limited其後違反協議，未有支付合共約1.17億元的收入予福澤集團，因此入稟追討該筆款項、相關損失及其他成本。

作為後備方案，九龍殯儀館及Solaron Limited須向福澤集團說明九龍殯儀館在任期內收到與業務有關的收入，並向福澤集團支付相關款項。

福澤集團曾在聯交所GEM上市，主要從事提供殯儀服務及銷售相關殯儀產品，早前被入稟清盤，並被聯交所除牌，福澤已就該決定申請覆核。聯交所本月初亦對其一名前任董事孫士佳作出紀律行動。此外，福澤集團已獲批准申請召開債務償還安排計劃會議，以考慮重組方案。