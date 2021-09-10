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叙福樓：7月生意已回復至疫前水平

【明報專訊】隨着新冠肺炎疫情緩和，本港防疫措施逐步放寬，帶動食肆業務反彈。經營日式燒肉店牛角等多個餐飲品牌的叙福樓（1978）下半年將連推兩個新品牌，包括自家經營品牌茶餐廳「永華日常」，以及特許經營店、日式潮流咖啡店「The Matcha Tokyo」，將各自有兩家分店面世。主席兼行政總裁黃傑龍預料，連同新品牌門店，集團下半年將會合共開設6家分店。

集團下半年將開6分店

黃傑龍表示，集團於2018年收購80年老店「永華麵家」，經過兩年時間「活化」將改成高級茶餐廳「永華日常」，除了提供舊有著名菜式，亦會加入新元素；而首兩家分店將會選址於九龍灣淘大商場和灣仔利東街。他續指出，品牌發展潛力強大，未來3至5年有機會開設超過30間分店。

黃傑龍又稱，另一新推品牌The Matcha Tokyo為集團開拓全新市場，並有助集團搶佔相關市場佔有率，預料未來5年內開設逾50間門店。此外，集團最快於明年推出台灣火鍋品牌，未來將繼續以年輕客群，以及亞洲菜式為收購或引入新品牌的指標。

最快明年推台灣火鍋品牌

對於整體經營情况，黃傑龍表示，集團去年營業額隨新冠疫情反覆，而今年本地防疫措施緩慢地逐步放寬，加上政府消費券帶動市場氣氛，旗下食肆經營情况持續改善，單計7月份，集團整體營業額已回復至去年1月、即新冠疫情前水平，故集團對未來業務表現維持樂觀態度，並相信明年新開門店將較今年多。

至於環球食材價格持續上漲，黃傑龍坦承有成本壓力，但集團致力於以較低價錢、採購替代或類似食材，以降低成本，並避免透過大幅加價轉嫁成本予顧客。

相關字詞﹕永華麵家 永華日常 牛角 叙福樓

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