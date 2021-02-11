曼翹折實均呎1.96萬 開放式戶332萬起

蟄伏19年後 桂洪再在本港推盤

曼翹樓花期長約10個月，是桂洪自2002年推售北角和富豪庭後，19年來再次在本港推售住宅項目。

至於曼翹首推的50伙，價單平均實呎23,961元，提供最高18%直減折扣，整批折實均呎19,648元，比同區二手呎價相若。

是次首推50伙，實用186至250方呎、開放式戶和1房戶各佔半；提供兩個付款方案，45天即供最高折扣18%，折實售價、呎價最低是6樓F室，實用192方呎開放式，折實價331.8萬元、實呎17,281元；1房售價最低是5樓E室，實用249方呎，折實價445萬元、實呎17,871元。

桂洪董事凌俊偉指出，曼翹首推50伙為「屯馬（線）興奮價」，周五起對外開放示範單位及收票，最快下周開售。

曼翹位於馬頭圍道68號，提供130伙，開放式戶63伙，實用186至194方呎；1房戶62伙，實用232至250方呎；連平台或天台特色戶5伙，實用188至334方呎。

紅磡、土瓜灣一帶，上次推出新盤為2019年登場的新世界（0017）瑧尚、恒地（0012）啟岸，兩盤當時折實均呎約1.83萬元及1.99萬元，即曼翹首批折實均呎貼近2年前同區新盤。

天璽3房呎售8.1萬 創項目一手新高

其他新盤方面，新地（0016）九龍站天璽，最新以1.307億元售出第21座3區的79樓C室（連車位），實用1608方呎3房戶、實呎8.13萬元，料為天璽一手單位成交呎價新高。

嘉琳上載樓書

嘉華（0173）九龍嘉林邊道2號命名為嘉琳，並上載樓書；嘉琳提供5幢洋房式單位，實用4171至4578方呎，各幢均連231方呎庭院和959方呎天台。