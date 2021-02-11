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HOLBORN折實均呎2.88萬貼市價推 入場費596萬明日起收票 恒地指具加價空間

【明報專訊】9月迄今整體新盤成交量錄逾670宗之際，再有兩個主攻細單位的市區全新盤同日開價，其中最新奪得市建局土瓜灣庇利街發展權的恒地（0012），旗下樓花期長約20個月的港島東區筲箕灣道1號THE HOLBORN，首推88伙折實均呎28,888元，與同區指標屋苑現二手呎價相若，開放式戶折實入場費約596萬元，明日起收票、最快下周末首輪銷售。

明報記者 林尚民、陳寶恩

THE HOLBORN首推88伙以定價計，整批平均實呎30,732元，扣除最高6%即供直減折扣後，折實均呎28,888元，與同系西灣河嘉亨灣最新二手成交實呎約2.9萬元相若，對比西灣河同系半新盤柏匯、港島東藍籌屋苑太古城最新成交實呎均為2.1萬餘元，則高逾三成。

呎價與嘉亨灣二手價相若

恒基物業營業（二）部總經理韓家輝形容，THE HOLBORN開價屬「開心價」，首批單位定價有約3%至4%折讓，未來將有加價空間，明日起開始收票。

以細單位作主打的THE HOLBORN，首推88伙，包括23個開放式戶、65個1房戶，實用面積介乎229至260方呎；另項目設有24伙2房戶，暫時按兵不動仍未推出。韓家輝表示，今批單位價單定價由633.9萬至851萬元、實呎26,924至32,922元，扣除6%即供直減折扣後，折實價595.86萬至799.94萬元、折實實呎25,309至30,946元，即今批全數單位折實價均低於800萬元。

至於首張價單中，售價最平單位為A座5樓A7室，實用230方呎開放式間隔，價單定價633.9萬元，折實約595.9萬元，折實實呎25,907元。

近七成單位建期價低於800萬

THE HOLBORN 預計2023年4月落成，樓花期長約20個月，買家若採用建築期付款，最高折扣率為1%，與即供差距為5個百分點。若買家採建築期付款，首推88伙中，有61伙即近七成單位折實價低於800萬元，意味最高可承做九成按揭。

此外，發展商提供最高樓價85%一按，首36個月息率為P減2厘（P為5厘，下同），第37至60個月利率為P減1厘，其後為P加1厘；買家亦可選用最高樓價30%二按，惟一、二按合共不高於樓價九成，息率與上述一按計劃相同。

迎海‧駿岸複式6280萬破頂

另恒地牽頭發展、已屆現樓的馬鞍山迎海，最新透過招標售出迎海4期迎海‧駿岸第8座27及28樓B室，屬複式連私家泳池特色戶，成交價6280萬元，創第4期單位成交價新高；單位實用2913方呎連1107方呎平台、實呎21,559元，為項目9月首宗一手成交。

相關字詞﹕新盤推售 迎海 恒地 新盤開價

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