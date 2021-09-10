經濟

香港地產

蘭桂坊巨舖月租16萬 較高峰劈七成

【明報專訊】疫情下，過往紙醉金迷中環蘭桂坊一帶，人流大不如前，區內舖租亦大跌，五礦地產（0230）持有的雲咸街LKF 29地下及1樓舖，最新以月租16萬元租出，較高峰期大跌近七成之餘，更比1997年前還要低。

4611呎舖呎租僅35元 料項目新低

上述舖位為雲咸街LKF 29地下及1樓舖位，面積共4611方呎，土地註冊處顯示，舖位上月獲Brooklyn Yakuza Limited租用，料為食肆，月租16萬元，呎租約35元水平。

上述舖位多年來由不同餐飲店租用，2015年高峰期月租高達51萬元，呎租約111元；但2018年已跌至30萬元，該店提早於2019年遷出；2019年再由另一食肆以28.5萬元租出，租約期至2024年，即同樣提早遷出。換言之，該舖最新月租較高峰大跌約七成。

LKF 29落成於1996年，當年租金已高達27.3萬元，至2001年即使經濟不景，但月租仍達28萬元，2002年業主與當時租客簽訂租約，舖位底租16萬元，連分成最高可達17萬元。換言之，今次最新簽訂租約，租金有機會為歷年來最低。

事實上，五礦地產今年4月公布2020年度年報指出，零售及餐飲行業不但未從社會事件引發的負面影響中恢復過來，更受到新冠疫情的進一步打擊，陸續有零售商和食肆關閉部分店舖，包括蘭桂坊等地區出租率跌至近年新低，新簽訂之租金下滑幅度亦相當明顯。

倚南基座舖2.25億易手

另市場消息稱，恒地（0012）鴨脷洲大街68號半新盤倚南基座11個商舖，面積合共5228方呎，以2.25億元沽出，呎價約4.3萬元。恒基物業營業（二）部總經理韓家輝已確認上述消息，並指有買家出價洽購，非刻意放售物業。

相關字詞﹕舖位成交 恒地 倚南 蘭桂坊 舖位減租 五礦地產

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