經濟

香港地產

韻濤居2房首破700萬 實呎逼1.7萬

【明報專訊】近日二手交投雖放緩，但市場仍頻錄新高價成交，荃灣韻濤居2房更首破700萬元大關。中原高級資深區域營業經理余俊文表示，屋苑A座高層05室，實用面積420方呎，以708萬元易手，創屋苑2房成交價新高，實呎16,857元。原業主2014年以472萬元購入，帳面獲利236萬元或50%。屋苑2房單位對上成交價紀錄為上月由B座高層7室以700萬元所創下，實用面積462方呎，2房間隔，實呎15,152元。

迎海2房910萬沽 樓價9個月反彈14%

其他屋苑樓價亦顯著反彈，中原區域營業經理胡耀祖稱，馬鞍山迎海20座中層F室，實用面積511方呎，2房間隔、望山景，新近以910萬元易手，實呎17,808元。資料顯示，單位對上6層的另一個2房戶、同為F室，實用面積亦為511方呎，景觀及間隔均相若，去年12月底以800萬元成交，時隔約9個月，價錢已跳升110萬元或約14%。原業主2014年以525萬元購入，持貨7年，現轉手帳面升值385萬元或73%。

羅定邦孫女4180萬購浪琴園4房戶

另外，雖然仍未通關，但不少名人近日仍搶先於通關前入市，土地註冊處顯示，大潭浪琴園4座高層A室，實用面積1674方呎，4房間隔，上月連車位以4180萬元易手，實呎24,970元，買家以羅可欣（LAW HO YAN EDITH）作登記，與Bossini已故創辦人羅定邦孫女同名，料為同一人。原業主2004年1000萬元買入，持貨約17年，現帳面獲利3180萬元，賺幅逾3倍。

內地港人遙距賣樓 蝕沽天巒

一直屢錄二手蝕讓的上水天巒，屋苑再錄蝕讓成交。美聯助理區域經理雷惠德表示，天巒萊茵河大道單號屋，實用面積2017方呎，3房2套間隔，並連1120方呎花園及天台，業主雖為港人，但長居內地，近日授權親友遙距放盤，最終以3850萬元沽出單位，實呎19,088元。原業主2011年約3937.6萬元購入上址，持貨約10年，現帳面虧蝕約87.6萬元，若連同購入單位時所繳的印花稅及出售物業的代理佣金等使費計，料實蝕約290萬元或7%。

相關字詞﹕浪琴園 天巒 羅可欣 羅定邦 迎海 韻濤居

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