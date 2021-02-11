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財團木廠街工廈申建746伙住宅 規劃署不反對

【明報專訊】隨着港鐵屯馬線通車後，發展商或財團即加快起動土瓜灣發展大計，以便在旺市分一杯羹。有財團早前就土瓜灣木廠街及宋皇臺道多幢工廈，申請改作住宅發展，可建樓面涉75.56萬方呎、共746個住宅單位，今日將於城規審理。

據規劃署文件顯示，該署認為項目整體規劃的相容性、設計、噪音及土地污染影響與補救措施，符合相關部門要求，故不反對有關改劃，料今日可獲通過。

近76萬呎可建樓面

資料顯示，上述申請由蓋一地產置業有限公司提出，公司董事為許光標、許元熙等人，申請改劃地盤位於木廠街9至17號、宋皇臺道90、92及100號，佔地近9萬方呎，現為「綜合發展區（3）」地帶，申請人擬以分兩期發展，第1期位於宋皇臺道90號、以及宋皇臺道92號與木廠街15號，地盤面積約3.55萬方呎，擬建3幢樓高30層住宅大廈，提供350伙，總樓面約29.54萬方呎，預計2025年落成。

第2期發展則位於宋皇臺道92及100號，地盤面積約5.45萬方呎，擬建4幢31層高住宅大廈，提供396伙，共46.03萬方呎，同於2025年竣工。

曾改作綜合發展 遭規劃署反對

翻查資料，上述項目曾改作綜合住宅發展，當中包括興建1幢為8層高純安老院舍，涉約4.99萬方呎，提供304個牀位，另興建3幢28層商住物業，總樓面約70.38萬方呎，提供567個單位，但遭規劃署反對。

相關字詞﹕城規會 工廈 屯馬線 土瓜灣

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