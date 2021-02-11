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WFH成常態 墨爾本郊區物業看俏

【明報專訊】澳洲及新西蘭疫情持續，其中悉尼要封城至9月尾。正當大家以為疫情會影響樓市時，事實上，澳洲不少打工仔因為要在家工作（WFH），居所要求也提高，上半年更有不少人換樓，多區樓價也錄得升幅。樓市未來走向，要視乎政府是推行「與新冠病毒共存」或要「清零」；如果澳洲政府想重啟經濟，封城措施可能要放寬，澳洲樓價才可繼續得以支持。

疫情爆發的時候，澳洲最受影響的是中心地段城市，如果置業是作投資用途，買家可能須耐心等待，因為不少國家未有迹象解封，外國投資者未能親自前往揀樓，留學生、移民等又無法進入，對租務及投資市場有所影響。今年市况比較好的是珀斯和坎培拉。坎培拉作為澳洲首都，住客主要是收入穩定的政府職員，租金回報較高，即使在疫情期間資金仍不斷流入，租金不跌反升。

指定地區印花稅減免惠及海外買家

利安環球發表報告，稱看好澳洲物業前景，因為澳洲政府為進一步刺激樓市，首先是NDIS推出買地起屋保障10年有高達8厘租金回報，再有墨爾本市中心轄免100%印花稅政策，其中墨爾本指定地區的印花稅優惠更惠及海外買家。買家在墨爾本購買落成12個月或以上、售價100萬澳元（約574.6萬港元）內的現樓項目，即可享100%印花稅減免；以100萬澳元樓價為例，買家已可省下折合約32萬港元的印花稅。而100萬澳元以內的樓花或樓齡短於12個月的新盤項目，亦可享50%印花稅減免。另外，澳元匯率最近跌穿6元，澳洲利率亦處於低水位，1年期固定房貸「蜜月」利率低至1.67厘，3年期最低利率為1.79厘。以上因素皆吸引海外買家入市。

「隨着冠狀病毒變種的出現和定期封城成為必然，墨爾本的遠郊開始吸引一批新買家。新買家以年輕夫婦和單身人士為主，他們原本居住地區貼近工作地點，但現時因為可以在家工作，甚至有公司可以永久接受員工在家工作，不少年輕人放棄樓價偏高的市區，前往亞拉山脈和丹德農山脈等地區，尋找更多空間和綠化的環境。」社會研究分析師Mark McCrindle表示，這些郊區正在吸引更加多樣化和複雜的人口，因為在家工作令年輕人不必住在離城市和辦公室較近的地方。

代理：墨爾本公寓最快明年見曙光

Mark McCrindle表示，收入較高的年輕夫婦可能選擇不生育，故選擇人口較稀疏的郊區。有中介表示，自去年3月墨爾本首次封城以來，居住在市區的買家對墨爾本遠郊的興趣從未減少。

有代理指出，去年年底墨爾本市中心位置其實已經進入到恢復期。以現時銷情來看，今年墨爾本的樓市看好，因為當封城結束，所有外部影響消失後，樓價自然會反彈。如果在疫情緩和後，優質地區的獨立屋會帶動整個市場。在墨爾本如Balwyn和Toorak屬比較優質的區域，該地區的獨立屋前景獲看高一線。至於墨爾本的公寓市場相信會較遲復蘇，預期最快也要到明年才見曙光。

龍彩霞

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