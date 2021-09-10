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經濟
2021年9月10日星期五
技術取勝
投資策略
中央上月未批新遊戲 騰訊延推《英雄聯盟》 股價急挫8% 累恒指跌600點
疑似長者「借人頭」打機 騰訊：系統確認為本人
天津召見8網約車平台 下令清查違規車輛司機
內地租售俱旺 新地全年核心盈利微升
人行：理財通近日啟動 金管局今公布實施細則
彭博：恒大傳獲金穩委同意延期還款銀行
蔚來或延至明年在港上市 彭博：接港交所問詢 涉股權結構問題
人行新增3000億支小再貸款額度
8月中小企營商信心續改善
蓋茨172億入主四季酒店 看好豪華旅遊 向沙特王子購入股權
福特停印度生產汽車 10年蝕逾156億
歐央行擬減買債規模 拉加德：非開始收水
張兆聰：中海油服落後 小注博破位向上
葉創成：微創須靠收入盈利增長支持股價
技術取勝：一拖待破4.8元阻力
盧駿匡：大部分港股回穩 成中長線入市機會
調查：近七成Slash族冇清晰退休策劃
劉思明：港股跟紅頂白 北控強勢可取
周顯：橫琴前海發展局限多
譚新強：中國如何防範四個封閉
湯文亮：唔夠心狠手辣 唔好做財仔
WFH成常態 墨爾本郊區物業看俏
盧楚仁：金屬狂牛捲土重來
恒地近82億奪庇利街市建局項目 每呎樓面地價11,414元 料建逾千伙7年最大市區重建項目
財團木廠街工廈申建746伙住宅 規劃署不反對
韻濤居2房首破700萬 實呎逼1.7萬
上月三大辣稅283宗 按月跌三成
蘭桂坊巨舖月租16萬 較高峰劈七成
太古城2房月租較1年前低位彈逾六成
HOLBORN折實均呎2.88萬貼市價推 入場費596萬明日起收票 恒地指具加價空間
曼翹折實均呎1.96萬 開放式戶332萬起
叙福樓：7月生意已回復至疫前水平
中國內地8月PPI漲9.5％ 高預期
九龍殯儀館被指違約 已除牌GEM公司索1.17億
舜宇出貨量連續3月跌逾兩成
技術取勝：一拖待破4.8元阻力
【明報專訊】中海石化走勢改善（圖）
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