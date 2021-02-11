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蓋茨172億入主四季酒店 看好豪華旅遊 向沙特王子購入股權

【明報專訊】微軟（美：MSFT）創辦人蓋茨（Bill Gates）押注豪華旅遊的需求復蘇，購入四季酒店集團（Four Seasons Hotels and Resorts）控股權。蓋茨旗下的投資機構Cascade Investment LLC，同意向沙特阿拉伯王子阿爾瓦利德（Alwaleed bin Talal）旗下的Kingdom Holding Co.支付22.1億美元（約172億港元）現金，收購對方所持的四季酒店集團一半股權。Kingdom與Cascade原本各持有四季酒店的47.5%權益，交易完成後，Cascade持股量將增至71.25%，而Kingdom持股量將降至23.75%。

四季酒店創辦人兼主席夏普（Isadore Sharp）將繼續持有餘下5%股權。今次交易對四季的估值為100億美元。

蓋茨身家1520億美元 全球第四大富豪

Cascade由蓋茨的資產經理拉森（Michael Larson）經營，於1997年首次投資四季，當時四季仍是上市公司。當四季於2007年私有化時，蓋茨與阿爾瓦利德聯手斥38億美元，收購了四季的95%股份。當時四季管理74家酒店，不過翌年金融海嘯爆發，打擊了豪華酒店業務。根據Kingdom在2008至12年間的年報，每年均下調四季的持股價值。直至近年，四季的業務加快擴展至更多市場，目前管理的酒店和度假村已增至121家，另管理46處住宅物業，並有50多個項目正在開發。

由於四季的品牌對富豪有一定的吸引力，地產開發商意識到富裕的買家願意支付高價，住進四季品牌的社區，因此四季近年也進軍豪宅市場。四季行政總裁戴維森（John Davison）表示，Cascade取得控股權後，預計四季將增加對技術和品牌住宅方面的投資。四季還將在環保、多樣性等方面投資，以吸引更多年輕客戶。今次交易預計將在明年1月完成。這將會是蓋茨與梅琳達（Melinda French Gates）5月離婚以來，蓋茨的首宗大筆交易。根據彭博億萬富豪榜，蓋茨的淨資產為1520億美元，是全球第四大富豪。

受疫情影響，環球休旅行業急劇放緩，隨着疫苗接種推進，業界生意反彈。根據酒店業市場調查公司STR的數據，在截至8月28日的4周內，美國每間可用客房的平均收入約207美元，幾乎與2019年同期持平。STR表示，雖然入住率較低，但每日平均房價為343.23美元，高於2019年的284.09美元。數據反映，雖然商務旅客在疫情下減少，但富裕的休閒旅客增加。

富裕休閒旅客疫下仍增加

不過像其他價位的酒店一樣，四季也面臨勞動力短缺的問題。戴維森稱，有四季酒店的總經理要為客人煮咖啡，也有財務主管要幫助打掃房間，在人手限制下，甚至需要限制入住率。戴維森預期疫情只會為業界帶來短期挑戰，對商務旅客回歸持樂觀態度。

（綜合報道）

[國際金融]

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