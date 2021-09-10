蔚來或延至明年在港上市 彭博：接港交所問詢 涉股權結構問題

明報記者 陳麗歡

據蔚來日前宣布擬出售價值約20億美元（約156億港元）的ADR（美國存託憑證）以籌集資金。有知情人士表示，鑑於香港上市計劃推遲，公司希望改為透過發售ADR迅速籌集資金。而有關集資消息於日前（8日）公布後，蔚來當天股價見近3周以來最大跌幅，收市跌逾6％，蔚來昨日盤前跌2％，開市後先升後跌。此前有消息指出，蔚來於今年3月向港交所遞交上市申請。

與2019年設立「用戶信託」有關

報道引述一份蔚來的公司文件，今次港交所查詢主要關於蔚來汽車創始人及首席執行官李斌於2019年，將個人持有的5000萬股份轉讓給由公司產品用戶為受益人的用戶信託，並保留對該些股份投票權的舉動；當時集團指出，此舉可讓用戶有機會通過信託「討論及建議股份收益的使用方式」，以加深蔚來與用戶之間的信任關係。知情人士又表示，蔚來仍有可能決定不在香港上市。蔚來及港交所的代表拒絕置評。

此外，阿里巴巴（9988）旗下的螞蟻集團在去年上市計劃被「煞停」後，據彭博文件顯示，富達投資可能在7月進一步下調螞蟻的估值至670億美元，遠低於一開始估值。調整主要基於中國監管機構不斷加強對內地互聯網企業的審查力度，持續整頓金融科技行業，並實施有關數據安全和上市的新規則，螞蟻集團的未來存在巨大不確定性。

據彭博彙編的監管文件顯示，富達投資今年以來數次下調螞蟻的估值，由去年11月上市被叫停前的2350億美元，降至今年2月的1400億美元，今年6月富達基金經理暗示螞蟻僅達780億美元。

海倫司國際暗盤先跌後升

新股方面，將於今日掛牌的海倫司國際（9869），以招股價中間價19.77元定價，昨日在三大券商暗盤表現均見先跌後升。在富途暗盤表現最好，收報21元，升6.2％，一手500股不計手續費，帳面賺615元。在耀才暗盤收報20.55元， 升4％，帳面賺390元。在輝立暗盤收報20.35元，升2.9％，帳面賺290元。

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