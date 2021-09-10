彭博：恒大傳獲金穩委同意延期還款銀行

昨在港股大跌超過604點下，中國恒大繼續捱沽，股價曾跌逾一成，低見3.32元，惟隨着上述消息於尾市發布後，跌幅突急速收窄，收跌4.31%，報3.55元，市值跌至約470億元。同系恒大物業（6666）全日則跌7.58%，收報4.63元﹔恒大汽車（0708）跌13.81%，收報5.43元﹔恒騰網絡（0136）跌2.64%，收報3.32元。

債權行傳准貸款延期

報道表示，目前尚不清楚恒大的延期還款談判進展如何，知情人士又提到，儘管恒大的主要債權行上周仍在討論是否成立債權人委員會以協調還款安排，但監管部門和金融機構決定給予恒大更多時間化解其流動性危機，而非立即採取更嚴厲的措施。

彭博社亦引述消息表示，民生銀行（1988）、浙商銀行（2016）及浦發銀行（滬：600000）等債權行通過了恒大部分地產項目貸款的展期申請。另據知情人士透露，中信信託亦初步同意為恒大8月底到期的一筆信託貸款延期3個月。惟恒大及央行均未回覆彭博查詢，而民行、浙商銀行、浦發銀行及中信信託等均未置評。