人行：理財通近日啟動 金管局今公布實施細則

本港方面，金管局已發出邀請函，今日下午4時將就理財通舉行新聞發布會，金管局副總裁劉應彬等將主持記者會。

鞏固最大離岸人幣市場地位

潘功勝昨在國務院新聞辦公室舉行的新聞發布會上表示，香港作為國際金融中心，擁有大量國際金融機構，現時香港的人民幣資金池逾8000億元，為推動人民幣國際化提供重要支撐。未來的跨境人民幣業務創新試點將在前海地區先行先試，這將有助於拓展香港離岸人民幣業務的深度及廣度，鞏固香港作為全球最大離岸人民幣市場的地位。

潘又提到，人行會繼續聯動前海作為擴大金融業對外開放試驗示範窗口，且推動內地與香港地區綠色金融、科技金融、金融科技、金融創新、金融監管方面的合作，將前海作為落實金融業負面清單、對接國際標準的試驗地點，以及加快中港金融市場互聯互通。

下一步加強支持橫琴前海

他說，下一步會持續加大金融支持橫琴、前海建設力度，例如人行正牽頭港澳金融管理部門，制訂金融支持兩地改革開放的專門文件。

跨境理財通最初在2019年底提出，至去年6月人行同港澳金管局發布理財通的業務試點公告，及至今年5月，人行廣州分行公布理財通業務試點實施細則的徵求意見稿。意見稿提到，「跨境理財通」業務試點總額度暫定1500億元人民幣，並定下北向通產品及南向通投資者相關要求。