經濟

內地租售俱旺 新地全年核心盈利微升

【明報專訊】受惠內地賣樓及租賃業務貢獻增加，新地（0016）昨日公布截至今年6月底財政年度業績，期內多賺13.46%至266.86億元，撇除投資物業公平值變動影響，核心盈利則增近2%至298.73億元。集團維持派末期股息每股3.7元，連同中期派的0.25元，全年派3.95元，按年持平。

抵消港業務收入減少

新地表示，去年度盈利增長主要由於內地物業發展及租賃業務溢利增加所致，集團非地產業務亦有較佳表現，抵消酒店業務的營業虧損及香港物業發展與租金收入的減少。

新地上財年來自物業銷售溢利約209.94億元，按年升14.2%；當中本港物業銷售溢利為145.71億元，按年跌超過一成；主要是由於住宅銷售項目交付數量較去年減少所致。內地物業銷售溢利則按年增逾兩倍至64.23億元，主要是由於確認上海濱江凱旋門第二期B及天薈第一期的銷售收入。

集團上財年的淨租金收入升3%至191.49億元，當中本港淨租金收入按年跌6.3%至135.44億元，內地淨租金收入則按年增近四成至50.99億元，主要是由於內地零售物業組合在上財年下半年度保持強勁復蘇及增長趨勢。

土儲足夠5年發展

期內新地在港增添5幅土地，總樓面合共約260萬平方呎。集團期內又透過農地轉換，將元朗一幅鄰近港鐵天水圍站的用地，改為寫字樓及零售用途，並將持有該項目作長線投資。總土儲方面，集團擁約5790萬方呎，當中2390萬方呎為發展中物業，足夠未來5年發展。

新項目供應方面，集團指在未來9個月，計劃在香港推售的主要項目包括北角海璇新一期，以及多個住宅項目的第一期，包括元朗站發展項目、鄰近屯門港鐵兆康站的大型住宅項目和白石角住宅項目。集團亦計劃推售位於荃灣的工業大廈。

內地方面， 集團將會推售包括杭州江河匯項目、蘇州環貿廣場、成都環貿廣場和佛山瀧景等項目。

相關字詞﹕海璇 物業租賃 物業發展 新地

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