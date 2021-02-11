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DWS：樓市倘續調控 內房跌足3年

【明報專訊】近日恒大（3333）債務可能違約的問題繼續發酵，該股股價昨日最低報3.46元，曾失守2009年11月的招股價3.5元，收報3.71元，今年以來則大跌75.1%。DWS亞太區投資總監 Sean Taylor在專訪中表示，恒大屬個別公司（company-specific）的問題，由於內地政府過去幾年早已小心處理內房行業槓桿及債務問題，應可以全面控制有關情况，料不會出現系統風險。但他亦認為，若中央維持現時嚴厲的樓市調控措施，樓市將會進入長達數年的下行周期，未來2至3年內房股盈利亦會下跌，投資機會暫不及全球其他地產股。

中央過去一年先後以「三條紅線」（剔除預收款後的資產負債率大於70%、淨負債率大於100%、現金短債比率小於1倍的房企均不獲融資）、限制銀行房貸比例及集中供地等招數調控樓市後，對內房企業不利影響已浮現，龍頭內房股股價普遍下跌（圖1），現時估值已跌至單位數市盈率（表），而且由於恒大等高負債內房債務違約風險升溫，其發行的美元債券價格已普遍跌至票面值一半或以下。

恒大屬個別問題 行業整體風險可控

今年上半年內地商品房銷售額按年增長38.9%至9.3萬億元人民幣，而全國十強房企市佔率達到28.3%，較去年底上升1.5個百分點，故此上述龍頭內房股經營狀况應該已較規模較小的同業理想，惟它們過去一年股價仍然悉數下跌，估值現跌至單位數市盈率，正正反映投資界看淡內房前景，料它們未來盈利將見頂回落。

DWS為全球主要的資產管理公司之一，截至今年6月底管理的資產總值達8590億歐元，該行亞太區投資總監 Sean Taylor在專訪中表示，對內房短期及中期前景審慎：「根據目前已實施的政策，我們相信內地房地產板塊，包括實體市場及股票市場將會進入長達數年的下行周期，當中成交量將明顯下跌，樓價則會溫和調整，故內房股在未來2至3年可能會迎來盈利下跌期，而政策風險亦居高不下。」

不過，Taylor亦強調，目前恒大債務違約風險升溫屬個別公司的問題，料不會為整體內房行業帶來系統風險，「由於內地政府過去幾年早已慎重處理內房行業槓桿及債務問題，故我們相信內地政府應該可以全面控制有關情况，行業出現系統風險的機率較低。」

中央重視共同富裕 兼求平衡可持續增長

Taylor指出，其實今年以來內地政府不只加強樓市調控，在互聯網及教育等領域亦出手整頓，加上天災及疫情等因素，內地7月經濟數據放緩程度已快於預期。但他強調，向前望的話並不悲觀，料隨着內地疫苗接種理想、就業情况改善、居民收入提升，配合更具前瞻性及更到位的財政刺激政策，帶動消費在下季回升，經濟增長放緩情况將緩和。他續說，內地貨幣政策已轉向寬鬆，人民銀行於7月全面下調存款準備金率後，料未來幾個月將再次降準。

綜合上述分析，Taylor預測，內地經濟今年GDP按年增長8.2%後，明年將增長5.6%，明年增長放緩除了因為去年疫情帶來的低基數效應不再之外，亦反映在內地政府「共同富裕」政策綱領下，追求更平衡及可持續增長。

住房、教育及醫療，現時是導致內地居民生活成本高企的「三座大山」，既然內地今明兩年經濟增長可望維持在合理水平，中央有可能繼續維持現時樓市調控政策。在此情况下，讀者若投資地產股，不妨亦留意內房以外、全球其他投資機會。事實上，在過去一年全球主要股市地產股中，中國內地是唯一錄得跌幅的地區（圖2）。

投資海外地產股 商業物業風險大

Taylor表示，目前來看，在歐美等成熟市場地產股有較多投資機會，當中亦要細心選擇，例如零售地產市佔率正在被網購搶走，而市場亦擔心在家工作的興起會削弱寫字樓物業需求，故此一定要留意有關物業所在地點。

明報記者 葉創成

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