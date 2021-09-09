上環永樂街59號全幢2.8億易手

另市場消息指出，美聯工商舖（0459）今年5月以3650萬購入的北角英皇道460至470號樂嘉中心地下2B舖，因賣方公司的文件欠完整，該行日前落實取消交易後，原業主將商舖重新放盤，叫價4000萬元，並隨即獲買家洽商，終連租約以3650萬元易手，減價350萬元或8.75%，以商舖面積900方呎計，呎價約4.06萬元。據悉，商舖租予粉麵店，月租9萬元，租金回報約2.96厘，租約期至2022年7月底。原業主2013年以3150萬元購入，持貨8年，帳面獲利500萬元或16%。

首都廣場劏舖34萬沽 4年勁蝕逾半

此外，劏場舖低處未算低，市場再錄蝕讓個案。土地註冊處顯示，尖沙嘴百樂酒店首都廣場3樓T037室，8月下旬以33.8萬元易手，原業主2017年9月以77萬元購入，持貨約4年，帳面蝕43.2萬元或56%。