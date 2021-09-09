經濟

香港地產

上環永樂街59號全幢2.8億易手

【明報專訊】工商物業交投續旺，市場消息稱，上環永樂街59號全幢商用物業連租約以2.8億元易手，以全幢物業總面積10,917方呎計，呎價約2.56萬元。據悉，物業地舖正租予優品360，而樓上商用單位亦全數租出，每月租金收入約39.1萬元，即買家可享租金回報約1.7厘。原業主1976年以155萬元購入，持貨約45年，帳面大賺逾2.78億元或近180倍。

另市場消息指出，美聯工商舖（0459）今年5月以3650萬購入的北角英皇道460至470號樂嘉中心地下2B舖，因賣方公司的文件欠完整，該行日前落實取消交易後，原業主將商舖重新放盤，叫價4000萬元，並隨即獲買家洽商，終連租約以3650萬元易手，減價350萬元或8.75%，以商舖面積900方呎計，呎價約4.06萬元。據悉，商舖租予粉麵店，月租9萬元，租金回報約2.96厘，租約期至2022年7月底。原業主2013年以3150萬元購入，持貨8年，帳面獲利500萬元或16%。

首都廣場劏舖34萬沽 4年勁蝕逾半

此外，劏場舖低處未算低，市場再錄蝕讓個案。土地註冊處顯示，尖沙嘴百樂酒店首都廣場3樓T037室，8月下旬以33.8萬元易手，原業主2017年9月以77萬元購入，持貨約4年，帳面蝕43.2萬元或56%。

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