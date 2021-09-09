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九龍灣行動區擬建兩幢商廈增7%樓面

【明報專訊】政府銳意將東九轉型商貿區，起動九龍東辦事處公布九龍灣行動區建議發展的大綱圖，6幅地皮涉約574萬方呎樓面，較2016年初步規劃的方案、涉約537萬方呎，增加37萬方呎或7%。新增樓面最主要來自區內兩幅新興建的商業地，分別常悅道第2號用地（前九灣廢物回收中心）及觀塘繞道與偉業街的第4號用地（前運輸署驗車中心），共涉436.6萬方呎樓面，即每幢商廈涉及樓面逾200萬方呎。上述地皮日後將以賣地形式出售，市場料每幅地皮市值逾百億元。

華潤糖街商廈意向呎租60元起

另有業主零售市道稍為轉佳，推出銀座式商場招租。中原（工商舖）商舖部高級分區營業董事彭慧思表示，華潤集團旗下華創物業持有的銅鑼灣糖街25至31號全新銀座式商廈，現推出招租，物業樓高27層，一梯一伙設計，每層面積由2902至3785方呎，每層均備有水電煤、獨立洗手間等，以意向呎租60元計，即月租由17.4萬元起。彭氏透露，項目早前已招租，已預留多層樓面出租予餐飲行業，呎租約60元。翻查資料，上述物業原為怡景商業大廈及匯景商業中心，華潤2017年中以約16.8億元購入兩幢商廈，並重建為銀座式商廈，總樓面約6.2萬方呎。

商廈市况稍有改善，美聯工商舖資料研究部發表的《商廈快訊》報告指出，近期甲廈租務交投步伐略見加快，惟中港尚未完全恢復通關，加上寫字樓空置率仍高企，今年首8個月整體甲廈租金累積升幅僅約2%，但以金鐘甲廈表現較為落後，最新平均呎租僅45.4元，今年首8個月累積下跌10.1%，區內除美國銀行中心外，其餘分散業權甲廈呎租均悉數跌穿50元大關。該報告指出，近期市場雖屢錄大手租務個案，如中資金融公司大手承租中環國金1期逾5萬方呎樓面，但現時甲廈空置率仍然處於高水平，其中整體甲廈空置率達10.1%，中區空置率亦有8.5%，料整體商廈租金水平仍難彈升。

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