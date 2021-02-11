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河畔花園連天台528萬沽 實呎近2.2萬逼最高紀錄

【明報專訊】連日來多個屋苑均錄連天台特色戶成交，單位更以高價易手。繼日前青衣藍澄灣及鰂魚涌太古城錄得連天台戶成交後，沙田河畔花園亦新近錄得連天台戶易手個案，呎價更逼近屋苑最高紀錄。

中原副分區營業經理杜文俊表示，河畔花園E座頂層連天台單位，實用242方呎，2房間隔，以528萬元沽出，實呎21,818元。原業主2014年327萬元購入，持貨7年，帳面獲利約201萬元或62%。是次成交呎價為屋苑歷來次高，與今年5月成交的B座高層7室，實用242方呎，成交價532萬元，實呎21,983元，相差不足1%。

沙中2房580萬沽 SARS貨升7倍

此外，利嘉閣區域董事郭建民表示，沙田市中心上車屋苑之一的沙田中心，位於海寧大廈低層G室，實用310方呎，2房間隔，望河景，以580萬元沽出，實呎18,710元，屬市價成交。原業主2003年8月即「SARS」過後以約73萬元購入上址，帳面獲利約507萬元或近7倍 。

映御2房758萬易手 創屋苑分層新高

另外，中原副區域營業經理陳榮威表示，元朗映御1座中層D室，實用488方呎，2房間隔，享開揚景致，近日以758萬元沽出，實呎15,533元，創屋苑分層戶成交價新高。原業主2016年564萬元一手買入，帳面獲利194萬元或34%。資料顯示，屋苑對上分層單位成交價最高紀錄為今年7月份成交的1座中層D室，單位實用488方呎，以728萬元易手，實呎14,918元，新紀錄比舊紀錄高約4%。

嘉亨灣海景3房3600萬沽 創同類新高

西灣河嘉亨灣於恒地（0012）筲箕灣道1號THE HOLBORN部署推盤之際，屋苑有3房戶創出新高價成交。中原高級區域營業董事陳凱超表示，嘉亨灣3座極高層B室，實用1129方呎，3房套戶間隔，享全海景，以3600萬元易手，實呎31,887元，創屋苑同類新高成交。原業主2008年2661萬元購入，帳面獲利939萬元或35%。

翻查資料，上述新高價單位低10層的B室，今年6月時以3470萬元成交，屬當時同類新高成交，實呎30,735元，新紀錄較舊紀錄再推高130萬元或3.7%。

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