經濟

香港地產

測量師張翹楚4519萬「首置」入市尚珩

【明報專訊】樓市高位爭持，卻有不少地產界人士入市。其中泓亮諮詢及評估董事總經理張翹楚，上月以約4518.8萬元購入沙田九肚尚珩一個4房單位連兩個車位，亦為該盤最後一伙。他指怕通關後會「難買嘢」，故趕在通關前入市。

張：怕通關後「難買嘢」

土地註冊處顯示，張翹楚上月以4138.8萬元購入尚珩第1座低層B室，實用1971方呎，4房雙套間隔，連1個車位，實呎20,998元，以首置身分入市。張翹楚接受本報查詢時稱，同時以約380萬元購入1個車位，總價約4518.8萬元。他表示，同區二手實呎約2.1萬元水平，而他購入的單位，扣除車位價後僅約1.9萬元水平，認為價錢「抵買」，通關後會有較多買家入市，屆時會「難買嘢」，故趕在通關前入市。他補充，在2015年以1960萬元購入何文田半山壹號半山徑25號高層單位實用1183方呎，上月以2950萬元售出，實呎24,958元，帳面賺990萬元或50%，令他回復首置身分購買尚珩。

中原陳永傑3550萬「首置」入市匡湖居

另土地註冊處顯示，西貢匡湖居J型雙號屋，實用1335方呎，連船位，上月以3550萬元成交，實呎26,592元，買家為中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑。他回應本報查詢時表示，看好本港樓市在疫情回穩下進一步復蘇，是次以首置身分買入作自住。原業主2011年4月以2650萬元購入，帳面獲利900萬元或34%。

陳永傑近月亦有沽貨，如6月以1190萬元售出荔枝角曼克頓山6座高層D室，實用538方呎，實呎22,119元，較2008年購入價485萬元大賺705萬元或1.45倍。另有部分物業亦進行內部轉讓，令他回復首置身分。

不過，市場亦有部分名人沽貨。土地註冊處顯示，曾為終審法院首任首席法官李國能，其妻子李胡慕瑛及相關人士，上月以3800萬元出售中半山曉峯閣1座高層A室連一個車位，單位實用1083方呎，3房間隔，實呎35,088元。李胡慕瑛等早於2011年以2480萬元購入，帳面獲利1320萬元或53%。

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