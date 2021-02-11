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HENLEY III加推81伙 折實均呎逼2.9萬 HOLBORN曼翹最快今日齊開價

【明報專訊】新盤陷入混戰局面，恒地（0012）發展的啟德新盤THE HENLEY III，繼上周六首輪開售100伙，至今沽出72伙後，昨日第二度加推81伙，個別單位輕微加價約1%，部署下周次輪賣樓。今日港九市區有兩新盤開價，恒地筲箕灣道1號THE HOLBORN首張價單料涉及不少於84伙，同日起向公眾開放示範單位；桂洪集團紅磡新盤曼翹，料一口氣上載樓書、開價及開放示位。

明報記者 陳寶恩

恒地啟德THE HENLEY III 昨日加推3號價單、共81伙標準分層單位，實用面積介乎229至778方呎，包括25伙開放式、43伙1房、8伙2房及5伙3房單位，主要望山景，亦有一成望海景單位。維持最高5%樓價折扣，折實價615.98萬至2543.24萬元，實呎25,631至34,059元，折實均呎28,803元，比項目上月底公布首張價單、折實均呎28,200元，高約2.1%，折實市值約9億元。

HENLEY III第二度加推 折實616萬起

恒基物業代理營業（一）部總經理林達民表示，項目料未來數天公布新一輪銷售安排，下周以先到先得形式發售。林補充，THE HENLEY III首輪累沽72伙，套現約6.57億元，平均實呎27,708元。項目1及3期累售約365伙，套現約38.25億元。林又稱，由於啟德區內配套未成形，故向海及向啟德體育園的單位將會惜售，料留至體育園落成，最快明年上半年以現樓重推。

今日將有兩個港九市區單幢盤同步開價，其中由恒地發展的筲箕灣道1號THE HOLBORN，首批單位將涉及不少於84伙；發展商早前稱，項目定價會參考近期港島東樓盤，包括系內的新盤。

恒基物業代理營業（二）部總經理韓家輝表示，THE HOLBORN今日起向公眾開放示範單位，最快下周末開售。項目公布會所園林設計特色，韓家輝指設計團隊將藝術融入THE HOLBORN，分別在地下LONDON WALK及UG層的戶外庭園引入日本雕塑家Tomohiro Inaba的藝術作品；同時引入英國著名建築玻璃設計師Andrew Moor的藝術玻璃屏風。

21 BORRRETT 周日起推4房戶招標

至於桂洪集團紅磡馬頭圍道68號新盤曼翹，將於今日舉行記者會，最快今日公布項目樓書及價單詳情，並同步開放示範單位。另有「亞洲樓王」之稱的長實（1113） 中半山21 BORRETT ROAD，至今累售19伙，套現逾42.4億元，昨加推分層標準戶招標，為16樓6號室，4房雙套房間隔，實用2169方呎，周日（9月12日）起招標，採用每日截標形式。

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