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2021年9月9日星期四
技術取勝
投資策略
恒大或停向兩銀行付息 惠譽料違約 REDD稱待發延期還款指示 年底前須付48億利息
地價未見下降 標普料內房政策續「住房不炒」方向
楊金隆涉貪案 法官裁定表證成立
挑戰50天線不果 恒指轉升為跌
澳門首8月賭收601億 料難達全年目標
中央約談騰訊網易等「堅決抵制拜金主義」
新世界40億全購上海K11在內物業 主要股東周大福「出貨」 12年賺逾8倍
貝萊德首隻中國基金提前結束集資 達67億人幣
外媒：字節跳動洽銀行借390億 今年IPO料無望
聯想推新服務品牌 未來3年倍增研發開支
證監：正處理40宗「微信女」騙案 去年已凍結本港證券戶口9億資金
空運貨運代理成本增 圓通半年毛利跌逾一成
嘉泓物流紅酒網購平台 料月底登場
世紀聯合開發新能源車充電站
Apple Car負責人菲爾德跳槽福特 7年4主管辭任 或礙蘋果電動車項目進展
變種病毒拖累環球經濟 三大行警告美股有風險
Coinbase收美證交會「通知」 推遲Lend面世股價挫
張兆聰：內房利淡快到尾聲 潤地值博
李曉佳：前海龜速發展11年 「翻撻」不能只靠擴大7倍
技術取勝：建滔積層板或扭轉跌勢
劉思明：環保股轉好 綠色動力呈突破
周顯：國資不會蠢到入股滴滴
湯文亮：倫敦可否超越紐約？
HENLEY III加推81伙 折實均呎逼2.9萬 HOLBORN曼翹最快今日齊開價
測量師張翹楚4519萬「首置」入市尚珩
河畔花園連天台528萬沽 實呎近2.2萬逼最高紀錄
九龍灣行動區擬建兩幢商廈增7%樓面
上環永樂街59號全幢2.8億易手
DWS：樓市倘續調控 內房跌足3年
東方匯理財管趙穎妍：只選「三條紅線」達標龍頭內房
技術取勝：建滔積層板或扭轉跌勢
【明報專訊】復星旅文短線上落待變（圖）
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