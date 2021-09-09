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Coinbase收美證交會「通知」 推遲Lend面世股價挫

【明報專訊】美國最大虛擬貨幣交易所Coinbase（美：COIN）透露，接獲美國證交會（SEC）的「韋爾斯通知」（Wells notice），威脅其一旦推出Lend產品，讓客戶透過借出虛擬貨幣賺取利息，SEC將提出控告。Coinbase法律總監Paul Grewal稱，SEC認為Lend屬證券產品，而Coinbase並不認同。該公司表示，將把Lend推出的時間至少推遲至10月。Coinbase股價早段下挫3%。

客戶借出虛幣賺利息將提告

允許投資者借出虛擬貨幣資產以換取利息的產品，近期有增加的趨勢，美國等地的監管機構憂慮，此類產品不符合現有的證券法規。新澤西州今年7月下令BlockFi公司停止提供虛擬資產生息賬戶，而其相關帳戶已向投資者籌集147億美元（約1147億港元）。

中美洲國家薩爾瓦多周二正式將比特幣列為法定貨幣後，其電子錢包操作出現混亂，觸發比特幣價格大跌，周二價格由5.2萬美元以上，一度跌穿4.3萬美元，其他主要虛擬貨幣價格亦全線下滑。虛幣價格波動，令交易量急升，導致Coinbase平台一度出現交易延遲或被取消。

虛擬貨幣數據平台Bybt指出，此輪跌浪導致約30億美元的虛幣孖展合約被平倉。比特幣價格昨晚在4.6萬美元徘徊。此外，網上支付系統營運商PayPal（美：PYPL）宣布以27億美元（約211億港元），收購日本的「先買後付」（Buy Now Pay Later, BNPL）初創Paidy，以擴張相關業務。PayPal股價早段跌1%。

（綜合報道）

[國際金融]

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