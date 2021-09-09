變種病毒拖累環球經濟 三大行警告美股有風險

美職位空缺連續5月新高

美國勞工部昨公布，7月JOLTS職位空缺達1090萬個，連續5個月創新高，反映美國企業招聘困難。雖然職位湧現，但失業的美國人不急於重返職場，令美國上月非農數據疲軟。明年有投票權的聖路易斯聯儲銀行行長布拉德（James Bullard）稱，職位空缺比失業工人多，若疫情受控，更多工人獲配對工作，明年的就業市場將非常強勁。他重申今年應開始「收水」，並在明年上半年結束買債。美國財政部長耶倫昨表示，財政部為避免聯邦債務突破上限而採取的臨時措施，可能於10月耗用盡，呼籲國會提高債限。

此外，全球最大礦商必和必拓（美：BHP）表示，將與亞馬遜創辦人貝索斯（Jeff Bezos）、微軟創辦人蓋茨（Bill Gates）、彭博社創辦人彭博（Michael Bloomberg） 及橋水創辦人達里奧（Ray Dalio）等富豪投資的礦產勘探公司KoBold Metals，在澳洲及全球範圍尋找銅和鎳等電池礦物，擴大「面向未來的大宗商品」投資組合。KoBold Metals此前與倫敦礦企Bluejay Mining 成立合資企業，於丹麥位於北極圈的屬地格陵蘭，開發鎳、銅、鈷、鉑等用於電動車的關鍵材料。

（綜合報道）

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