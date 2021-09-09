世紀聯合開發新能源車充電站

業績方面，世紀聯合副主席胡勁恒表示，上半年晶片短缺，材料運費加價和部分地區疫情擾亂車廠生產計劃，所有車廠面臨較大成本壓力，營運上較為謹慎，以致公司上半年亦錄得虧損。羅厚杰指出，由於晶片短缺導致部分車廠產量明顯減半，部分車廠如豐田、廣汽（2238）亦因此供應緊張加價，預料情况今年內不會緩解。羅厚杰續稱，汽車行業下半年表現往往會好過上半年，因為汽車在下半年更能達到推廣，返利等協議，預計下半年業績會有所改善。

談及新能源汽車方面，羅厚杰表示，內地新能源汽車製造商多數依賴汽車經銷商銷售汽車，如廣汽（2238）、吉利（0175）、比亞迪（1211）等，但具有知名度的品牌傾向直銷，如Tesla（美：TSLA）。他表示，集團年初與特斯拉達成二手車市場合作協議，主要為其經營二手車市場和提供充電站服務，形容特斯拉在內地的二手車業務較散，目前在公司的佔比收入亦不大。