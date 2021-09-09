經濟

空運貨運代理成本增 圓通半年毛利跌逾一成

【明報專訊】雖然疫情為物流業帶來商機，但同時需要面成本大幅上漲的問題。圓通速遞（6123）總裁黃逸峰昨日表示，集團上半年毛利跌逾一成，主要因貨運艙位供應有限，促使空運貨運代理成本增加，導致毛利減少。黃逸峰又稱， 上半年由於東南亞等地疫情穩定，更多工廠需透過調配產能在內地生產，市場對內地產品輸往海外的需求大增，集團雖已與航空公司和海運公司簽定長期「價格協議」，但仍需透過購買額外貨運艙應對需求，增加成本。

需額外買貨運艙位應對需求

黃逸峰預計，下半年公司毛利率持續受航空公司及船公司運費的影響，在運費仍偏高的情况下，集團不能只考慮毛利率，下半年仍需透過購買額外貨運艙位應對市場需求。他預期下半年毛利與上半年相若，維持穩定趨勢。圓通速遞上半年毛利按年跌11.8％至3.28億元，毛利率按年6.1個百分點至10.8％，純利微升1.5％至9700萬元。

黃逸峰又稱，由中國飛往美國的貨運單價由30元至40元上升至80元，主要受雙方早前修改禁飛令影響。他預計，下半年中國飛往美國的貨運單價會持續增加，主要因下半年「雙11」、新型號iPhone推出和聖誕節消費旺季等強勁的市場需求推動。

黃續指出，海運方面亦面對類似狀况，在貨櫃市場上是「一櫃難求」，特別是內地前往美國的航線。

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