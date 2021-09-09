經濟

證監：正處理40宗「微信女」騙案 去年已凍結本港證券戶口9億資金

【明報專訊】證監會近年積極打擊「微信女」騙案（又稱「唱高散貨」），該會法規執行部執行董事魏建新昨日於一個研討會上表示，去年已凍結本港證券戶口內的9億元資金，但由於案件發生期間短促，執法有一定難度；惟他透露，證監會正進行大量資料搜集工作，目前已安排120名員工同時處理40宗個案，未來將與廉政公署及警方加強合作跟進，亦會加強投資者教育。

安排120員工同時處理

魏建新昨日在亞洲證券業與金融市場協會（ASIFMA）合規研討會上提到，現時不少騙徒透過社交媒體或投資廣告，把自己偽裝成「投資大師」，向受害人提供「必賺貼士」，誘使他們買入股票，然後緩慢推高股價，最終拋售圖利，當中牽涉複雜的「唱高散貨」市場操縱行為。很多時投資者並不知騙徒的真實身分，以及有關資料的可靠性。

魏指出，證監會一直都有短期及長期方法去應對，單是去年已凍結本港超過100個證券戶口，涉資逾9億元，但由於每宗案件發生時間很短，加大了執法難度。

魏建新透露，證監會正進行大量資料搜集工作，安排了120名員工同時處理40宗個案，未來會與廉政公署及警方加強合作，亦會與其他地區的監管機構多作交流。魏健新表示，證監會每年都與中證監有兩次高層會面，互相交流資訊及提供建議，雙方已建立緊密及互相信任的關係。

他指出，證監會亦從投資者教育方面着手，例如與投資者及理財教育委員會合作，共同製作各式各樣廣告，提醒公眾注意有愈來愈多騙徒利用社交媒體平台詐騙，並警惕投資者不應相信平台上的投資廣告。

「假廣告」錄2.4萬點擊 證投資者教育不容忽視

他又稱，證監會曾經推出投資貼士「假廣告」作模擬體驗，投資者一旦點擊進去便會轉接至證監會設立的教育網頁。他表示，有2.4萬人曾點擊相關廣告，顯示有不少市民對不實的投資貼士有興趣，因此他認為投資者教育的重要性不容忽視。

此外，魏建新提到近年不少國際性投行因保薦新股上市工怍失責受罰，他表示目前證監會手上仍有很多同類個案正在跟進，很可能會作出處分，又指近年已有不少大行受罰，但仍有不少小型投行違規未受處分。

明報記者 葉翠

相關字詞﹕亞洲證券業與金融市場協會 唱高散貨 魏建新 證監會

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