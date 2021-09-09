經濟

貝萊德首隻中國基金提前結束集資 達67億人幣

【明報專訊】貝萊德（BlackRock）（美：BLK）為其於中國的首隻共同基金集資了67億元（人民幣，下同）。貝萊德表示，今次比預期提早一周結束集資，吸引超過11萬名投資者。每隻基金有上下限規模設定，據悉今次募資已達到計劃募資下限。

比預期早一周結束 吸逾11萬投資者

貝萊德於兩個月前獲准在中國展開全資擁有的共同基金業務。彭博引述消息人士稱，貝萊德較9月10日截止日期提前數天結束集資，以便盡快開始投資，並未達到80億元人民幣的計劃募資上限。

索羅斯周二（7日）於《華爾街日報》撰文，批評貝萊德投資中國，對客戶資金和美國安全利益都有風險，是「悲劇性錯誤」，「對於貝萊德的客戶來說，這很可能會賠錢，更重要的是，這將損害美國和其他民主國家的國家安全利益」。

索羅斯又批評，貝萊德似乎誤解了中國國家主席習近平，他說，習近平的政府將所有中國公司視為「一黨制國家的工具」。

索羅斯曾撰文批評貝萊德投資中國

內地官媒《環球時報》則發文反擊索羅斯，形容他是「全球經濟恐怖分子」、「撒旦的兒子」，指他「用非常惡毒的語言非議中國這一輪市場監管」。文章指他旗下基金公司最近清倉所有騰訊音樂（美：TME）、百度（9888）（美：BIDU）、唯品會（美：VIPS）等中概股股票，「他這一番對中國的針對就很有點惱羞成怒的味道」。

貝萊德發言人亦回應索羅斯的批評，指中美有龐大而複雜的經濟關係，去年兩國之間的商品和服務貿易總額超過了6000億美元，而透過該公司的投資活動，總部設於美國的資產管理者及其他金融機構為世界上兩個最大經濟體的經濟相互聯繫作出貢獻。

相關字詞﹕環球時報 索羅斯 貝萊德

上 / 下一篇新聞

恒大或停向兩銀行付息 惠譽料違約 REDD稱待發延期還款指示 年底前須付48億利息
恒大或停向兩銀行付息 惠譽料違約 REDD稱待發延期還款指示 年底前須付48億利息
地價未見下降 標普料內房政策續「住房不炒」方向
地價未見下降 標普料內房政策續「住房不炒」方向
楊金隆涉貪案 法官裁定表證成立
楊金隆涉貪案 法官裁定表證成立
挑戰50天線不果 恒指轉升為跌
挑戰50天線不果 恒指轉升為跌
澳門首8月賭收601億 料難達全年目標
澳門首8月賭收601億 料難達全年目標
中央約談騰訊網易等「堅決抵制拜金主義」
中央約談騰訊網易等「堅決抵制拜金主義」
新世界40億全購上海K11在內物業 主要股東周大福「出貨」 12年賺逾8倍
新世界40億全購上海K11在內物業 主要股東周大福「出貨」 12年賺逾8倍
外媒：字節跳動洽銀行借390億 今年IPO料無望
外媒：字節跳動洽銀行借390億 今年IPO料無望
聯想推新服務品牌 未來3年倍增研發開支
聯想推新服務品牌 未來3年倍增研發開支
證監：正處理40宗「微信女」騙案 去年已凍結本港證券戶口9億資金
證監：正處理40宗「微信女」騙案 去年已凍結本港證券戶口9億資金
空運貨運代理成本增 圓通半年毛利跌逾一成
空運貨運代理成本增 圓通半年毛利跌逾一成
嘉泓物流紅酒網購平台 料月底登場
嘉泓物流紅酒網購平台 料月底登場
世紀聯合開發新能源車充電站
世紀聯合開發新能源車充電站
Apple Car負責人菲爾德跳槽福特 7年4主管辭任 或礙蘋果電動車項目進展
Apple Car負責人菲爾德跳槽福特 7年4主管辭任 或礙蘋果電動車項目進展
變種病毒拖累環球經濟 三大行警告美股有風險
變種病毒拖累環球經濟 三大行警告美股有風險
Coinbase收美證交會「通知」 推遲Lend面世股價挫
Coinbase收美證交會「通知」 推遲Lend面世股價挫
張兆聰：內房利淡快到尾聲 潤地值博
張兆聰：內房利淡快到尾聲 潤地值博
李曉佳：前海龜速發展11年 「翻撻」不能只靠擴大7倍
李曉佳：前海龜速發展11年 「翻撻」不能只靠擴大7倍
技術取勝：建滔積層板或扭轉跌勢
技術取勝：建滔積層板或扭轉跌勢
劉思明：環保股轉好 綠色動力呈突破
劉思明：環保股轉好 綠色動力呈突破
周顯：國資不會蠢到入股滴滴
周顯：國資不會蠢到入股滴滴
湯文亮：倫敦可否超越紐約？
湯文亮：倫敦可否超越紐約？
HENLEY III加推81伙 折實均呎逼2.9萬 HOLBORN曼翹最快今日齊開價
HENLEY III加推81伙 折實均呎逼2.9萬 HOLBORN曼翹最快今日齊開價
測量師張翹楚4519萬「首置」入市尚珩
測量師張翹楚4519萬「首置」入市尚珩
河畔花園連天台528萬沽 實呎近2.2萬逼最高紀錄
河畔花園連天台528萬沽 實呎近2.2萬逼最高紀錄
九龍灣行動區擬建兩幢商廈增7%樓面
九龍灣行動區擬建兩幢商廈增7%樓面
上環永樂街59號全幢2.8億易手
上環永樂街59號全幢2.8億易手
DWS：樓市倘續調控 內房跌足3年
DWS：樓市倘續調控 內房跌足3年
東方匯理財管趙穎妍：只選「三條紅線」達標龍頭內房
東方匯理財管趙穎妍：只選「三條紅線」達標龍頭內房