中央約談騰訊網易等「堅決抵制拜金主義」

促加強遊戲審核規範

騰訊昨日收報524.5元，升1.75%，網易收報150.5元，升0.6%。監管機構在約談中強調，各網絡遊戲企業和平台要嚴格落實通知各項要求，不折不扣執行向未成年人提供網絡遊戲的時段時長限制，不得以任何形式向未成年人提供網絡遊戲帳號租售交易服務。同時要加強網絡遊戲內容審核把關，嚴禁含有錯誤價值取向、淫穢色情、血腥恐怖等違法違規內容，堅決抵制拜金主義、「娘炮」、「耽美」等不良文化。

此外，有關公司要自覺抵制不正當競爭，防止過度集中甚至壟斷，把重心放到推動科技創新、更好滿足人民精神文化生活新期待上來。要強化「氪金」（即課金）管控，杜絕擅自變更遊戲內容、違規運營遊戲等行為，堅決遏制「唯金錢」、「唯流量」等錯誤傾向，下決心改變誘導玩家沉迷的各類規則和玩法設計。

相關遊戲企業也要嚴格管理遊戲宣傳推廣，規範限制明星代言廣告，不得為違規遊戲提供推廣途徑。要加強遊戲直播管理，禁止高額打賞、未成年人打賞等情況。